215 ألف مخالفة في الرياض رصدها "المرور السري"

رصدت دوريات المرور السري في مدينة الرياض خلال الأشهر الستة الماضية، ما مجموعه 215088 مخالفة مرورية متنوعة، اشتملت على مخالفات السرعة العالية داخل المدينة، ومخالفة واستخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة، ومخالفة وقطع الإشارة، وذلك في حضور قوي للتصدي للمخالفات المرورية والتجاوزات من قبل السائقين في شوارع العاصمة، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الرياض".

وأظهرت تلك القوى التي تمثل إضافة حقيقية لجهاز المرور مساندة ميدانية لدوريات المرور من خلال رصد جملة من التجاوزات في ملاحقة متجاوزي الأنظمة المرورية.

وتتمركز دوريات المرور السري في شوارع الرياض الدائرية أو الحيوية والشريانية ذات الحركة المرورية العالية، وتلك التي تشهد نشاطاً ميدانياً مكثفاً لحركة السير.

وقد أوضح المقدم علي بن مهذل القحطاني، قائد الطرق الدائري والمشرف على المرور السري بمرور الرياض، أن المرور السري في العاصمة الرياض يعمل على متابعة التجاوزات المرورية التي تشكل خطورة على قائدي السيارات ومستخدمي الطريق.

وأضاف المقدم ابن مهذل أن دوريات المرور السري ضبطت عدداً من القضايا الجنائية أثناء أداء مهامها المرورية، تمثلت في سرقات أو أسلحة غير مرخصة أو مشروبات كحولية. وتم التعامل مع هذه الحالات أمنياً وإحالتها لجهات الاختصاص لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووفقاً للإحصائيات المرورية الشهرية، فقد أظهر المرور السري مجهودات كبيرة في سبيل التصدي لمخالفي الأنظمة المرورية وتطبيق العقوبات الرادعة بحقهم دون تهاونن والتي قد تصل في بعض الحالات إلى الغرامة وحجز السيارة وإيقاف السائق، وذلك وفق الأنظمة، ووفقاً لما يصدر عن هيئة الفصل في المخالفات المرورية.

تجدر الإشارة إلى أن إدارة مرور منطقة الرياض بدأت تطبيق رصد المخالفات المرورية باستخدام سيارات مدنية مجهزة بتجهيزات متكاملة تحت مسمى "المرور السري" في العام 1424هـ، وكانت البداية بتسع عشرة سيارة فقط.

ونظراً للنجاحات الكبيرة التي حققها المرور السري، والذي تمثل في إيجاد قناة مرورية داعمة ومساندة لدوريات المرور الرسمية في التصدي للمخالفات المرورية، فقد تم تدعيم جهاز المرور مؤخراً بالعديد من السيارات المختلفة في الأنواع والموديلات والألوان، وكذلك تدعيم المرور بعدد من القوى البشرية المؤهلة والتي يتم تدريبها على نظام المرور الحديث داخل إدارة مرور منطقة الرياض في سبيل العمل على رفع إنتاجية جهاز المرور.