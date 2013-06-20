سعوديات يعملن في مصنع لإنتاج زيت الزيتون في تبوك

تعمل اثنتا عشرة فتاة سعودية في إنتاج زيت الزيتون في أحد مصانع تبوك، كما يقمن بإدارة المصنع كاملاً، وتتنوع نكهات زيت الزيتون المنتج بين الطبيعي والمنكّه بالثوم والليمون، ونكهات أخرى، إضافة إلى إنتاج مخلل الزيتون، وسلطات الزيتون بأنواعها، والمقدوس ومربى الفواكه، إضافة إلى إنتاج أكثر من عشرة أصناف من التمور المحشية بالمكسرات، وفقاً لصحيفة "الشرق".

وبينت مشرفة القسم النسائي في المصنع حلية البلوي، أن العاملات ينتجن عشرة أطنان من الزيتون شهرياً، أي ما يعادل 45 إلى 50 كيلوغراماً في اليوم للموظفة الواحدة، مضيفة أن منتجات المصنع طبيعية 100% ولا تتخللها إضافة المواد الكيماوية، كما أن زيت الزيتون طبيعي وفاخر ويصنف من الدرجة الأولى.

وبينت البلوي أن العاملات أثبتن مقدرتهن على العمل في المصنع بجدارة، ولم يواجهن معوقات تمنعهن عن أداء مهـامهن في المصنع.

وذكرت أنه تم تدريب الفتيات على العمل قبل تشغيلهن فعلياً، وذلك في غضون ثلاثة أشهر، بعد ذلك تم تثبيتهن في الوظائف، وتحديد راتب كل منهن، مؤكدة أن الرواتب مجزية تبعاً لطبيعة عمل الموظفة، مشيرة إلى أن إدارة المصنع بصدد توسيع القسم النسائي وزيادة عدد الأيدي العاملة النسائية لما حققنه من نجاح باهر.