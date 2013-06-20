مقطورة القيادة الآمنة تجذب زوار مهرجان صيف الشرقية 34

يواصل زوار مهرجان صيف الشرقية 34، والذي يقام في منتزه الملك عبدالله في الواجهة البحرية في الدمام، توافدهم على مقطورة القيادة الآمنة التابعة لشركة أرامكو السعودية، منذ انطلاق المهرجان، وذلك لتعزيز الثقافة المرورية لدى جميع زوار المهرجان، وفقاً لما ذكرت صحيفة "اليوم" السعودية.

وتعتمد المقطورة في فكرتها على إعادة تقييم قائدي المركبات وقائياً من خلال ثلاث مراحل، تشمل طرح 12 سؤالاً تحوي إجابات متعددة، وتجربة عملية للقيادة في ظروف ومتغيرات مختلفة، يتم بعدها تقييم السائق وإيضاح المخالفات التي قام بها، لتفادي الوقوع فيها فعلياً، إضافة لجمع بيانات المشاركين وتحليلها علمياً وتقديمها للمختصين.

وشهدت مقطورة القيادة الآمنة مشاركة أكثر من 2000 زائر خلال خمسة أيام بمعدل 400 زائر في اليوم خلال ست ساعات عمل، واستقطبت المقطورة فئات الشباب على وجه الخصوص، وتعتمد على البرامج التفاعلية والتطبيق العملي، من خلال طرح 12 سؤالا على الزائر، والتي تهدف الى تطبيق القيادة الآمنة.

وذكر أحد المسؤولين عن المقطورة أن المرحلة الأخيرة تعتبر أصعب المراحل من ناحية التطبيق، مشيراً إلى أن فكرة عمل المقطورة تقوم على قيام مدرب "القيادة الوقائية" بشرح طريقة القيادة للزوار، التي تتكون من مراحل ثلاث يتم فيها قياس مهارات السائق وإعطاؤه معلومات عن أساسيات "القيادة الوقائية"، والتي تتضمن الخبرة في القيادة وكيفية التعامل مع قائدي المركبات الآخرين. إضافة إلى الخبرة التي سيكتسبها بعد استخدامه "جهاز محاكاة القيادة الحقيقية".

ويتمكن الزائر من الاطلاع على جميع بياناته المسجلة والأسئلة المطروحة عن قوانين القيادة في المملكة وحساب النتيجة، من خلال شاشات مخصصة، بعد ذلك يتم تخصيص رقم بطاقة لكل زائر، ليستخدمه في الدخول إلكترونياً إلى المرحلة الثانية، والتي تتطلب تخصيص جهاز محاكاة للقيادة، واختبار المهارة، من خلال النظر إلى ثلاث شاشات تظهر يمين الطريق ومقدمته ويساره.

وكذلك أوضاع حركة المرور المطابقة لأرض الواقع، فيما يتم اختيار أحد السيناريوهات الستة المخصصة للزائر بطريقة عشوائية، ثلاثة منها في البر والأخرى في المدينة، ويتوجب على السائق تجنب حادث افتراضي في تجربة تستمر لمدة 7 دقائق.

وتأتي بعدها مرحلة تحليل البيانات، والتجربة للزائر، والأخطاء ومدى التزامن مع قوانين المرور في التقرير الختامي الذي يحصل عليه الزائر بعد التجربة، يذكر أن مقطورة تحدي القيادة الآمنة التابعة لشركة لأرامكو السعودية انطلق العمل بها في عام 2009، وتفاعل معها أكثر من 210 آلاف مستخدم بالمملكة.