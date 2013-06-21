إطلاق أضخم برنامج للمنح التعليمية في السعودية

كشف رئيس مجلس إدارة الصندوق الخيري الاجتماعي، الدكتور يوسف العثيمين، عن إطلاق أضخم برنامج للمنح التعليمية، سيتم فيه قبول جميع المتقدمين له من أبناء وبنات المستفيدين من خدمات الصندوق الخيري، الذين تنطبق عليهم الشروط لبرنامج المنح التعليمية لدرجتي الدبلوم والبكالوريوس دون سقف محدد لأعداد المقبولين.

وقال العثيمين لصحيفة "الرياض" السعودية، إن الصندوق: "سيتكفل بكامل الالتزامات المالية ودفع المبالغ المترتبة على المنحة للجهات التعليمية من جامعات وكليات في القطاع الخاص والحكومي نيابة عن الطلاب والطالبات في جميع التخصصات".

وأضاف: "ستلبي المسارات التعليمية رغبات كافة خريجي الثانوية من البنين والبنات المستفيدين من خدمات الصندوق، كما ستشمل المؤسسات التعليمية التي ستنفذ هذه المنح التعليمية جميع مناطق السعودية وستمتد لتشمل رقعة واسعة من المحافظات وسيستفيد منها جميع أبناء وبنات الأسر المستفيدة من الضمان الاجتماعي وجمعيات البر الخيرية والأيتام والمطلقات والأرامل والمعلقات وأبناؤهن، والمفرج عنهم وذويهم، والمتعافون من الإدمان وأسرهم، وأيضاً كل من يثبت أن دخل معيله أقل من 8 آلاف ريال شهرياً".

من جانب آخر أعلن الصندوق اليوم عن بدء القبول والتسجيل في برنامج المنح التعليمية في 345 مساراً تعليمياً تشمل جميع التخصصات الإدارية والطبية والعلمية والتقنية والفنية، عبر 108 جامعات وكليات ومعاهد شاملة لجميع مناطق السعودية.