انقطاع المياه المحلاة في مكة بعد تعطل خطوط الضخ

تعرض أحد الخطوط الرئيسية لضخ المياه المحلاة بمنطقة الشعيبة بمكة المكرمة إلى التوقف المفاجئ، مما أدى إلى تعطل ضخ المياه المحلاة لمنطقة مكة المكرمة.

وسارعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة للكشف عن ذلك العطل، وتبين أن خللا طارئا تعرض له خط ضخ رئيسي، وبعد إصلاحه أدى لتسرب المياه، مما استدعى المسؤولين عن الخط لإيقافه وإصلاح العطل.

وسيتسبب هذا الإصلاح بالانخفاض في تدفق إمدادات المياه لمدينة مكة المكرمة خلال اليومين القليلة القادمة.

من جهته أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة سلطان بن مطلق العتيبي، أن معالي محافظ المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، شكّل عدداً من فرق الطوارئ للتعامل مع الحدث بحيث تكون مجموعة من المختصين في مجال الصيانة بالمؤسسة يعكفون على مدار الساعة في إصلاح الخط، وإعادته لوضعه الطبيعي في فترة وجيزة بمتابعة من مدير الساحل الغربي، ومجموعة أخرى بقيادة مدير محطات الشعيبة تتولى ضخ المياه المحلاة المتوفرة بالخزانات الاستراتيجية، في حين تتولى القيادة الرئيسية التي يترأسها معالي المحافظ التنسيق مع الجهات والقطاعات الأخرى حتى تتم إعادة الخط للضخ من جديد.

وبيّن العتيبي أن "إيقاف الخط تم بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية لتكامل العمل لخدمة كافة المستفيدين بالمملكة، لاسيما والجميع يعمل لذات الهدف والغاية، مشيراً إلى أهمية التعامل مع نقص إمدادات المياه بطريقة مقننة حتى تنتهي عملية الإصلاح".

ودعا سلطان العتيبي جميع المستفيدين من شرائح المجتمع بالتعاون في ترشيد استخدامات المياه، لاسيما أنها ثروة تستحق المراعاة والعناية من الجميع، مؤكداً أن جميع العاملين بالمؤسسة يعملون بكامل طاقاتهم في موقع العطل بهدف سقيا الناس خلال فترة الصيف والتي تحتاج لجهود مضاعفة لتأمين قطرات الحياة.