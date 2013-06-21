برنامج جديد يتصدى لـ"تسرب" طلاب الجامعات السعودية

كشف مصدر مطلع في وزارة التعليم العالي عن عزم الوزارة التصدي لتسرب ورسوب طلاب جامعات الداخل، عبر برنامج جديد يسعى لتحسين الأداء الأكاديمي والتهيئة النفسية والمهنية للطلبة، بما في ذلك توفير السكن الجامعي، نقلاً عن صحيفة "الوطن" السعودية، الجمعة 21 يونيو/حزيران.

ويأتي استحداث هذا البرنامج، في وقت أعلنت فيه الوزارة عن استعداد الجامعات لاستقبال زهاء 367 ألف طالب وطالبة بزيادة 10% عن العام الجامعي السابق.

وأفاد المصدر بأن وزارة التعليم العالي استحدثت برنامجاً للحد من تسرب الطلاب بالجامعات، إضافة إلى الحد من الرسوب أثناء الدراسة الجامعية للطلاب، وذلك ضمن الخطة الاستراتيجية المستقبلية للتعليم الجامعي "مشروع آفاق".

وبيّن المصدر أن البرنامج يقوم على وضع الإطار لخدمات الإرشاد الأكاديمي والاجتماعي والنفسي والمهني والوظيفي للطلبة، عطفاً على رعاية الطلبة الموهوبين والمتفوقين في الجامعات، إضافة إلى توفير السكن الجامعي للطلبة والتجهيزات الرياضية والترفيهية والخدمات الطبية ونحوها.

وأوضح أن مسوغات هذا البرنامج تأتي للحد من الرسوب والتسرب في الجامعات بالبلاد، إضافة إلى زيادة معدلات الدراسة في التخصصات المختلفة، لافتاً إلى أن أهداف هذا البرنامج ترمي لتحسين مدخلات التعليم الجامعي عبر اختبارات القياس للقبول، إضافة إلى تعزيز الأداء الأكاديمي للطلبة.

وأشار إلى أن المهمات الرئيسية للبرنامج هي وضع آلية لجمع البيانات وحساب معدلات التسرب والتخرج بالجامعات بالمملكة، مع تحديد الكفاءة الداخلية للجامعات.