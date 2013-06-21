مقتطفات الجمعة

* ما يزال هناك من يعبث بالممتلكات العامة في الحدائق والواجهات البحرية، التي تعتبر حقا للشعب، وما نزال حائرين لعدم وجود قانون صريح يحدد عقوبة من يتم ضبطه وهو يمارس هذا السلوك المتخلف!



* اقترب شهر رمضان المبارك وستبدأ وزارة التجارة خلال الأيام القادمة بالتلويح بتهديداتها الموسمية لمن يتلاعب بالأسعار.. وسترتفع الأسعار ولن يستطيع أحد عمل شيء.. أكرر عليكم ما سبق أن طرحته هنا: لو حققت الجمعيات التعاونية - عددها أكثر من 170 جمعية تعاونية منتشرة في كل زاوية من بلادنا - الأهداف التي قامت من أجلها لما اشتكى الناس من نار الأسعار.. ولما نامت السلع على سعر واستيقظت على سعر آخر!



* أيضاً، اقترب شهر رمضان المبارك وستسمعون عن تبرعات "فلان" و"فلان" للجمعيات الخيرية وما في حكمها، وستسمعون عبارات الشكر لهؤلاء المتبرعين.. مع أن أغلب ما ستسمعون هو زكوات مال.. حق معلوم.. لا تبرعات ولا صدقات!



* تميّز المدارس السعودية في موسكو وحضورها اللافت، يجعلنا نسأل عن بعض المدارس السعودية في العديد من دول العالم؟!

* قارئ كريم يقول كيف ترفض تمديد مهلة تصحيح أوضاع العمالة وبعض مكاتب العمل تعيش في حالة فوضى لا توصف؟!

* "ما هي أسباب تعثر المشاريع بالمملكة؟" هذا هو السؤال الذي ينبغي الوقوف عنده، وطرحه على صعيد واسع؛ إن كنا صادقين في قلقنا من تأخر عجلة التنمية.



* ما تزال قضية استغلال بعض المؤسسات الخاصة لأسماء بعض المواطنين في نسب التوطين مستمرة.. ولا أعلم عقوبة رادعة في القانون بحق من يرتكب هذه الممارسات!



* نختم المقتطفات باقتراح قديم متجدد بعثه إليّ الأخ العزيز حمد الزيدان يطالب من خلاله بإثارة موضوع أرقامنا العربية الأصلية (1234)، التي يستخدمها الغرب اليوم، وأهمية ترك الأرقام الهندية المستخدمة حالياً.. ما رأيكم؟!



نقلا عن صحيفة "الوطن"