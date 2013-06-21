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عابد خزندار

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.<br/><br/>ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى، <br/><br/>من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

اقد وأديب وكاتب صحافي سعودي. حصل على الشهادة الثانوية من مدرسة تحضير البعثات بمكة في عام 1953م، ثم التحق بكلية الزراعة جامعة القاهرة وتخرج منها في عام 1957، وحصل على درجة الماجيستير في الكيمياء العضوية عام 1961م من الولايات المتحدة. عمل مديرا عاما في وزارة الزراعة بالرياض إلى عام 1963 ، ثم ترك الوظيفة العامة وانتقل إلى فرنسا وأقام بها لسنوات.

ترجمت أعماله إلى عديد من اللغات، وخاصة الألمانية، حيث احتفي به في معرض فرانكفورت للكتاب عام 2005. لديه زاوية مقال اجتماعي بإسم (نثار)، يكتبها بشكل يومي في صحف الرياض وعكاظ والمدينة، وأخيرا في الرياض مرة أخرى،

من أهم مؤلفاته: الإبداع، حديث الحداثة، قراءة في كتاب الحب، رواية ما بعد الحداثة، أنثوية شهرزاد، معنى المعنى وحقيقة الحقيقة، مستقبل الشعر موت الشعر.

هذا الهمّ المقيم

وهو الأسعار الباهظة للأدوية، وأنا شخصياً مع أنني غير مصاب بأمراض مستعصية تصل ميزانيتي في الشهر إلى مبلغ ألفي ريال.. والحمد لله إنني في سعة من العيش ولا أنوء بهذا المبلغ، ولا أدري ماذا يفعل الذين لا يصل دخلهم الشهري إلى هذا المبلغ، خاصة وهذا معروف للجميع، أن مستشفيات الحكومة تفتقر إلى العديد من الأدوية، وهذه الأسعار مرشحة للزيادة إذا اكتشفت أدوية جديدة، ولنأخذ مثلا مرض الكبد الوبائي الذي يتسبب فيه الفيروس سي، فقد اكتشف أخيرا دواء جديد أو أكثر له، ولكنني عرفت من أحد الخبراء أن تكاليف العلاج به قد تصل في العام إلى مليون ريال..

ووفقا لإحدى الإحصائيات فإنّ هناك نصف مليون سعودي مصاب به و٤٠٠ ألف قريبون بالإصابة به، ولا أحسب أن معظم هؤلاء قادرون على تحمل تكاليفه، ولا أعتقد أنّ شركات التأمين في بلادنا تؤمن ضدّ هذا المرض، وإذن فما العمل ؟

يجب أن نحذو حذو الهند التي تعاملت مع مرض الايدز، وأدويته كما هو معروف غالية، فاتفقت مع شركات الأدوية المصنعة لها على أن تصنعها بدون أن تصدرها إلى خارج الهند بتكاليف منخفضة، وأتاحتها بذلك للمواطنين بدون أن ترهقهم، وهذا يقودنا إلى أن ندعم الأدوية الضرورية الباهظة الثمن، والدولة التي تدعم بعض السلع التي ليست ضرورية كالأدوية قادرة على ذلك، هذا إذا لم تقدر على توفيره في مستشفياتها بدون مقابل للمرضى الذين يعالجون فيها، فهل تفعل؟

** جميع المقالات المنشورة تمثل رأي كتابها فقط.
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