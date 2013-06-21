21 فرقة إطفاء تشارك في إخماد حريق مستودع السكر بجدة

نجحت 21 فرقة إطفاء في احتواء حريق كبير شب في أحد مستودعات مصنع السكر، مساء الخميس 20 يونيو/حزيران، جنوب محافظة جدة على مقربة من ميناء جدة الإسلامي، بعد جهود كبيرة قام بها رجال الدفاع المدني بمساعدة الطيران العمودي وفرق إطفاء من مكة المكرمة، وباشر فريق مختص من الدفاع المدني التحقيق في أسباب الحريق.

وبحسب ما ورد في صحيفة "عكاظ" الجمعة 21 يونيو/حزيران، فقد تمت الاستعانة بخبراء حرائق من الأدلة الجنائية في الشرطة للمساعدة في معاينة الموقع لمعرفة بداية الحريق وأسباب اندلاعه.

كما تعمل لجان مختلفة الاختصاص على حصر الأضرار الناجمة عن الحريق الذي أتى على مساحة تقدر بـ10 آلاف متر مربع من المستودعات، مما يشير إلى أن الخسائر المادية كبيرة.

ونقلت "عكاظ" عن الناطق الإعلامي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة، العقيد سعيد بن سرحان قوله، إن 21 فرقة إطفاء وإنقاذ و3 طائرات عمودية باشرت إخماد الحريق. وأضاف أنه فور ورود بلاغ عنه لغرفة عمليات الدفاع المدني بمحافظة جدة في تمام الساعة 12:16 ظهر الخميس، انتقلت مجموعة من فرق الإطفاء والإنقاذ والوحدات وسيارتا سلالم وفرق الإنقاذ والإسعاف للموقع، وبالوصول تبين أن الحادث عبارة عن حريق في مستودعات السكر الخام تبلغ مساحتها حوالي 10000 متر مربع.

وأضاف أن فرق الإطفاء باشرت عمليات إخماد الحريق مستخدمة مادة الرغاوي من كافة الجوانب للحد من تفاقم الحريق وانتشاره، وتم تطويق ألسنة النيران باستخدام الفروع عن طريق الفرق الأرضية والقواذف باستخدام الوحدات المتطورة وبمساندة جوية من طيران الأمن. كما شاركت فرقتان من الأمن الصناعي في عمليات الإطفاء، على حد قوله.

هذا وقد أصيب عدد من رجال الدفاع والأمن الصناعي في موقع الحريق بإصابات بسيطة تم علاجها في الموقع، وكانت عبارة عن اختناق من الدخان ولفحات حرارية لا خطورة منها.