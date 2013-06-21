5 آلاف موظف لخدمة زوار المسجد النبوي خلال شهر رمضان

تستعد وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي لشهر رمضان المبارك 1434هـ من خلال تخصيص أكثر من 5 آلاف موظف وموظفة وعامل وعاملة للوصول لأفضل مستويات النظافة للمسجد النبوي الشريف وساحاته وسطحه، وفرش ساحات المسجد النبوي الشمالية والغربية والشرقية بأكثر من 10 آلاف سجادة.

وبحسب ما ورد في صحيفة "الرياض"، ستقوم الوكالة بتوريد أكثر من 300 طن من مياه زمزم يومياً ليتم توفير 13 ألف حافظة من مياه زمزم الباردة داخل المسجد النبوي وسطحه، و30 خزاناً من المياه الباردة مع الكاسات ذات الاستخدام الواحد في ساحات المسجد.

كما تنوي الوكالة الاستفادة من مشاريع خادم الحرمين الشريفين لتظليل ساحات المسجد النبوي الشريف بعدد 250 مظلة لحماية المصلين والصائمين من حرارة الشمس ومن الانزلاق عند نزول المطر، وأيضاً تشغيل 436 مروحة رذاذ لتلطيف الجو الحار في ساحات المسجد النبوي المتوقع هذا العام.

من جانبها، ستقوم إدارة التوجيه والإرشاد بتهيئة أماكن بجميع أنحاء المسجد النبوي للدعاة لإلقاء الدروس اليومية وإرشاد الزوار إلى أداء المناسك بالطرق الشرعية السليمة والإجابة عن أسئلتهم واستفساراتهم، وذلك في أماكن متفرقة من الحرم وفي أوقات ثابتة معلومة.

وحفاظاً على نظافة المسجد وفرشه من مخلفات الأحذية، تم توزيع ما يقارب ثلاثة آلاف صندوق ألمنيوم لحفظ الأحذية، كما تم تأمين 1000 صندوق لأمتعة المعتكفين في العشر الأواخر من شهر رمضان المبارك، إضافة إلى دواليب أخرى من الخشب على مداخل الأبواب.