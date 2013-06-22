بطاقات مسبقة الدفع في السعودية تغني عن العملة الورقية

تستعد البنوك التجارية في السعودية لإطلاق خدمات بطاقات الدفع المسبق ذات الاستخدام المفتوح، عبر أجهزة الصرف الآلي ونقاط البيع كافة.

وتهدف الخدمة إلى تعزيز ونشر مفاهيم اقتصادية جديدة في مجال إدارة المصروفات لدى الجهات المستفيدة، منها سواء كانت أفراداً أو مؤسسات وفي القطاعين الخاص والعام، إضافة إلى تقليل التعامل بالنقد الورقي خصوصاً في قطاع التجزئة والتعويض عنها بالتعاملات الإلكترونية عبر القنوات الإلكترونية المختلفة، ما يسهم في إطالة الفترة الزمنية لعمر العملة الورقية.

وأوضح أمين لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية طلعت الحافظ في لقاء له عبر قناة "العربية" أن "مثل هذه البطاقات تكون شبيهة بمسبقة الدفع، وتختلف هذه عن غيرها بأنها سوف تكون بطاقة شاملة يستطيع العميل من خلالها التعامل مع جميع البنوك الأخرى وليست مقتصرة على بنك معين".

وأضاف الحافظ "يمكن للعميل أيضا من خلال الحساب أن يقوم بعمليات الشراء دون اللجوء إلى العملات الورقية لتسهيل حياته اليومية، كما يمكن إصدار أكثر من نسخة لهذه البطاقة تحمل نفس الحساب يعطيها لسائقه أو أبنائه أو من يريد، ويكون استعمالها حتى انتهاء الرصيد وبعدها يقوم العميل بتجديدها أو إلغائها".