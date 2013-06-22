حالة وفاة جديدة بفيروس "كورونا" في السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية وفاة أحد المواطنين وإصابة 6 آخرين بفيروس "كورونا"، ما يرفع عدد الوفيات في المملكة إلى 33، والمصابين إلى 55 شخصاً، مشيرة إلى شفاء 4 أشخاص، بحسب تقرير إخباري السبت 22 يونيو/حزيران.

وأكدت الوزارة على موقعها الإلكتروني "وفاة مواطن في المنطقة الشرقية يبلغ من العمر 81 عاماً"، الجمعة. وكانت قد أعلنت في وقت سابق وفاة 32 شخصاً، بينهم عدد من المقيمين.

وأشارت الوزارة إلى "تسجيل إصابة مؤكدة لمواطنة في منطقة الرياض تبلغ من العمر 41 عاماً، وهي من المخالطين لإحدى الحالات المؤكدة، إضافة إلى تسجيل حالة أخرى لمواطن في المنطقة الشرقية يبلغ من العمر 32 عاماً ويعاني من مرض السرطان".

وترفع هذه الإصابات العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 55 حالة، بحسب الوزارة.

وإلى هذا، أعلنت الوزارة عن شفاء 4 حالات قبل يومين، إضافة إلى 9 حالات تعافي أخرى جرى الإعلان عنها في وقت سابق.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت قبل أسبوع أن 33 شخصاً حول العالم قضوا جراء إصابتهم بفيروس كورونا، غالبيتهم العظمى في السعودية، مشيرة إلى أن عدد الإصابات بلغ 58 حالة مؤكدة.

ومعظم الإصابات بهذا الفيروس، القريب من سارس، سجلت في السعودية. كما ظهرت حالات أخرى في قطر والأردن وتونس والإمارات العربية المتحدة وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا.

وقبل عشرة أعوام، تسبب فيروس "سارس"، الذي انطلق من الصين، في وفاة أكثر من 800 شخص وأثار القلق في العالم، ولكن الفيروس الجديد مختلف عن سارس، خاصة أنه يؤدي بسرعة إلى إصابة المريض بالفشل الكلوي.