حريق جديد في أحد مستودعات جدة.. والدفاع المدني يستنفر

تمكنت فرق الإطفاء ظهر السبت، من إخماد حريق نشب في مستودعٍ بجدة، بعد ورود بلاغ لغرفة عمليات الدفاع المدني في تمام الساعة 11:50.

وأفاد المتحدث الرسمي باسم مديرية الدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد سعيد بن سرحان الغامدي لـ"العربية.نت" أنه "تم تحريك 9 فرق إطفاء وفرقتي إنقاذ وإسعاف، بالإضافة إلى المعدات المساندة، كما تم تمرير البلاغ للجهات المعنية".

ويضيف الغامدي "عند الوصول تبين تصاعد كميات من الدخان من أحد المستودعات التي تحيط به مجموعة من المستودعات المجاورة، عملت أربعة فرق من أربعة اتجاهات على عزل الحريق عن المستودعات المجاورة، بينما شرعت خمسة فرق أخرى في إخماد الحريق في المستودع المحترق".



وقال الغامدي: "استطاعت فرق الإطفاء في وقت قياسي من إنهاء الحادث دون امتداده لأرجاء المستودع، ودون تضرر المستودعات المجاورة، كما أنه لم تحدث أي إصابات تذكر".

وباشر بعد ذلك ضابط التحقيق في معاينة الموقع ومعرفة أسباب نشوب الحريق ومن خلال المعاينة توصل التحقيق لمعرفة الأسباب، كما أن إجراءات التحقيق ما زالت جارية حتى إشعار آخر.