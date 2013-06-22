تحذير رسمي للمفترشين من النوم في الحرمين الشريفين

حذرت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي المعتمرين والزوار من اتخاذ الحرمين مكاناً للنوم.

كما طالبتهم بعدم حمل ماء زمزم في عبوات بلاستيكية لما يسببه ذلك من هدر للماء وتناثره في الحرمين وانزلاقات تؤذي إخوانهم المصلين.

وطالبت زوار الحرمين الشريفين بالحرص على نظافة المكان ووضع النفايات في الأماكن المخصصة لها ووضع الأحذية في الخزانات المخصصة لذلك وعدم التدخين في ساحات الحرمين لما فيه من أذية لإخوانهم وأنفسهم.

وأكدت الرئاسة في بيان رسمي لها بأنها تستقبل الملاحظات والمقترحات، سواء تم إرسالها للرئاسة مباشرة أو عبر الفاكس المخصص أو عبر الموقع الإلكتروني للرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي.