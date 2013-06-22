ضوء ساطع يضيء السماء وسط السعودية بسبب نيزك غامض

أضاء نور غامض عند الساعة 12 والربع بعد منتصف ليل السبت السماء فوق نجد وشاهده الكثير من الناس في (الرياض، والقصيم، والزلفي، وشقراء، وحريملاء، والقويعية، والخرج، وحوطة بني تميم، وعفيف) واستمر لثوان، ولكنها كانت كافية لإثارة انتباه الناس.

من جهته أكد الدكتور عبدالله المسند عضو هيئة التدريس بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم والمتخصص في المناخ والفلك أن الضوء الكبير الساطح كان جراء اختراق نيزك للسماء فوق نجد.



وقال على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر "شاهد الكثير من الناس في المنطقة الوسطى جرماً سماوياً يحترق في السماء شع له نور طغى على نور القمر، ووفقاً لتحليل عشرات المشاهدات لهذا الحدث فإنها تشير وبقوة إلى أنه جرم فضائي (نيزك) دخل الغلاف الجوي للأرض، وذلك عند الساعة 12:15 تقريبا".



وأضاف "دخوله للغلاف الجوي واحتكاكه بذرات عناصره الغازية أدى لارتفاع حرارته لأكثر من 2500 درجة مئوية، حيث بدأ بالاحتراق مشكلاً مشهداً مرعبا في السماء، شوهد بالعين المجردة وهو على ارتفاع يصل إلى 80 كم تقريباً، وكان لونه مختلطاً بين الأبيض والأزرق والأخضر".. وتابع "وفقا لعناصره الكيماوية المكونة له، وقبل بلوغه لسطح الوسطى والارتطام بها، شاء المولى رحمة بعباده أن ينفجر على ارتفاعات عالية".