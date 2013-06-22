طرافة عادل الكلباني!

بدايةً لا يمكنني إلا أن أبدي إعجابي بالشيخ عادل الكلباني وذلك لعدة أسباب من أبرزها أنه معتدل وخارج سياق الأدوات المتطرفة، ولأنه لا يدخل فيما لا يجيده ولطالما كرر على المتابعين في "تويتر" بأنه مجرد قارئ، وأنه لا ناقة له في الفتوى ولا جمل، هذا مع أنه تتلمذ على علماء كبار في السعودية في مجالات عديدة. المهم في هذا السياق بروز ظاهرة عادل الكلباني كشخص يسمّي الأمور بأسمائها، أو على حدّ تعبير المغرّدين أنه متخصص بالردود المفحمة والتي غالباً ما تكون حين يريد أن يكشف أمراً أو يستفهم عن خلل في الخطاب الدعوي أو الديني وهو مهموم بهذا الجانب. وقد استضفته مرتين في برنامج "إضاءات" وكان لحضوره الصدى الواسع.

الكلباني في "تويتر" ليس كغيره، اختطّ لنفسه مساراً خاصاً، فهو محبوب بسبب تغريداته السهلة - التي تنم عن روح خفيفة وسرعة بديهة - والمليئة بالعبارات الباسمة. وقف ضد الشراء بآيات الله ثمناً قليلاً، كما وقف وبقوة ضد الدعوات المحرضة على الجهاد في سورية، واستغرب أكثر أن من دعا إلى الجهاد يتجّول الآن في شوارع أوروبا وبين أفيائها الخضراء في أحد أكثر الأماكن أمناً على مستوى العالم. هنا الفرق والمسافة بين القول والعمل، الكلباني يقول أنا لم أدعُ إلى الجهاد حتى تطلبوا مني أن أكون في سورية الآن، بل على الذين طالبوا به أن يسبقوا الناس إلى سورية.

في الجيوش الصحابية كان الخليفة يقود الجيش وكان من يدعو إلى الجهاد في مقدمة الجيش والنبي عليه السلام أصيب في معركة أحد وخاض المعارك معركة تلو أخرى، ولم يكن يحرّض على الجهاد من دون أن يشارك فيه.

سأل مغرد الكلباني عن وجهته حين غرّد من المطار فأجابه: "سأحرض على الجهاد من طوكيو"! هذا هو الشيخ الكلباني سهل وواضح ويشارك الناس أسئلتهم، بالفعل إذا كان هؤلاء دعاة للجهاد، فلماذا يذهبون إلى بلدان الخضرة والماء والوجه الحسن. ولما رأى ثلاثة دعاة يركبون الخيل في تركيا ويرفعون أيديهم، وكأنهم يقولون: يا خيل الله اركبي، علق الكلباني على الصورة بأنها تعريف عملي للهياط، وهي كلمة عامية، تقال لمن يدعي ما لا يُحسن ويتفاخر بما لا يفعل!

بآخر السطر، جمع الكلباني مع ظرافته، اعتدالاً، واتزاناً تنضح به رؤاه، والتي من بينها ما يسطر من مقالات في هذه الجريدة، فله التحية والتقدير.

نقلا عن صحيفة "الرياض"