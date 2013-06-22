إذا كانت أمانة الرياض، مشكورة، قد أغلقت أشهر وأفخم ستة مطاعم شامية في الرياض، بسبب مخالفات تراخيص وشهادات صحية وبيئية، فكيف الحال بمطاعم الرخيصة والبوفيهات؟!

يا ساتر.. أي سم تجرعنا إياه؟!

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إذا كان القبض على لص سرق 2100 ريال استحق تصريحا صحفيا يدلي به المتحدث الإعلامي بشرطة حائل، فماذا سيستحق القبض على هوامير الفساد ولصوص الملايين والمليارات؟!

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كم هو محظوظ ذلك الحمار الذي دخل أحد المستشفيات، فقد دخل وخرج يمشي على قدميه بسبب الإهمال، بينما غيره من بني آدم قد يدخل على قدميه ويخرج محمولا على آلة حدباء بسبب الأخطاء والإهمال!

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تقرير سياحي: 152 ألف ريال ينفقها السياح السعوديون في الخارج كل دقيقة، لا ألومهم فهم يشترون سعادتهم بحر مالهم، ولو أنفقوها في السياحة الداخلية لانطبق عليهم المثل الشعبي القائل: «يا من شرى له من حلاله علة»!

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أفهم أن يقترض الإنسان ليشتري أرضا أو يبني بيتا أو يمتلك سيارة أو يمول مشروعا أو يسدد قسط دراسة أو مصاريف علاج، لكن أن يقترض ليقضي إجازة في باريس أو روما فهذه.. «ما تنبلع»!

نقلا عن صحيفة "عكاظ"