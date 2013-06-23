إغلاق 134 وإنذار 1101 محل مخالف للاشتراطات الصحية

كشفت أمانة المنطقة الشرقية عن إغلاق 134 محلاً خلال الأسبوع الماضي، ووجهت 1101 إنذار وتعهد لمحلات أخرى، وذلك خلال قيام الإدارة العامة لصحة البيئة بالأمانة بزيارة 1580 محلاً خلال جولات ميدانية استهدفت المنشآت المتعلقة بالصحة العامة، بهدف رفع المستوى الصحي حفاظاً على المستهلكين.

وقالت الأمانة في بيانها إن جولاتها استهدفت عدداً من مستودعات الأغذية والمخازن والمطاعم والمخابز ومحلات أخرى، كما رصدت عدداً من المخالفات الصحية تمثلت بوجود مواد غذائية منتهية الصلاحية، وفساد بعض الأغذية نتيجة تخزينها بطريقة غير صحيحة وتلف بعض المواد الغذائية الأخرى، حيث بلغ عدد المخالفات التي رصدت من قبل المراقبين الميدانيين 3198 مخالفة.

وشددت الأمانة أنها ستواصل جولاتها ضمن برنامج الحملات الصحية على المنشآت المتعلقة بالصحة العامة وخاصة في فصل الصيف نظراً لارتفاع درجة الحرارة وزيادة تداول الغذاء في هذه الفترة الموسمية لدخول شهر رمضان المبارك.

وطالبت الأمانة بالتعاون معها من أجل الحفاظ على السلامة، والتبليغ الفوري في حال وجود أي مخالفة تتعلق بالصحة العامة، عن طريق هاتف الطوارئ أو عن طريق بريد الأمانة الإلكتروني.