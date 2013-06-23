علموهم عقوباتهم

ما زالت كلمات رائد مكافحة المخدرات في المملكة اللواء جميل الميمان ــ تغمده الله بواسع رحمته ــ ترن في أذني، وأحتفظ بها في شريط مسجل صحفي قديم ومنشورة في ثلاث صفحات من جريدة (الجزيرة) في عهد رئاسة خالد المالك الأول ضمن أول تحقيق صحفي محلي عن المخدرات نشر في صحيفة سعودية، أجريته منذ حوالي 25 سنة عندما كنت أعمل محققا صحفيا في (الجزيرة)، وكان قبل ذلك مجرد ذكر كلمة ( مخدرات) محضورا وحساسا جدا.

كلام كثير ذكره اللواء جميل الميمان بصراحته وشفافيته المعهودة التي كان لها دور ريادي في الحرب على المخدرات باستخدام سلاح الشفافية، ومن ضمنه تأكيده على جهل الناس ــ آنذاك ــ بالعقوبات وعدم تفريقهم بين عقوبة المستخدم والمروج والمهرب.

يقول: علمنا عن عصابة ترويج مخدرات تتخذ من المنطقة الجبلية الوعرة خلف هجرة الشعب في منطقة سدير مقرا لتحركاتها، فأقمنا منطقة عمليات في مدينة حوطة سدير، ونصبنا كمينا للعصابة وتم القبض عليهم، يقول: وبينما أنا أجلس على مكتبي في الخيمة المعدة للعمليات أدخلوا علي كبير العصابة، ومنذ دخوله من باب الخيمة ــ وكانت خيمة كبيرة وبابها بعيد عني ــ كان يرفع صوته حالفا بالأيمان الغلاظ أنه يبيع المخدرات ولا يستعملها.

لم يكن يدرك أن عقوبة الاستخدام سجن سنوات، وعقوبة الترويج أشد، وفي طريقها لتصل للإعدام بفتوى علماء الشرع، وكان يبني على مقولة بائع الخمر ــ آنذاك، إذ يقول (أبيعه ولا استعمله)، فكان ما قاله وهو على باب الخيمة أسرع اعتراف حصلت عليه بالتهريب أو الترويج.

يقول: من حينها، جندنا كل طاقاتنا للتعريف بعقوبات التهريب والترويج والاستخدام بشكل مكثف داخليا وخارجيا.

التعريف بعقوبة المخالفات، كل المخالفات من رشوة واختلاس وكل أشكال الفساد، أمر ضروري جدا لتحقيق درجة كبيرة من الردع، وغني عن القول إن الردع الأكبر يتم بالتطبيق الأشمل.

نقلا عن صحيفة "عكاظ"