40 مليون ريال لترميم مساجد المدينة المنورة

تواصل فروع وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بمنطقة المدينة المنورة ترميم 120 مسجداً وجامعاً، بتكلفة 40 مليون ريال، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لترميم المساجد والجوامع بمختلف أرجاء المملكة.

وقال المدير العام للفرع الدكتور محمد الأمين بن خطري الطالب إنّه تم الانتهاء من الأعمال الرئيسية الخاصة بمشروع المساجد والجوامع بالمنطقة، منها 90 بالمدينة المنورة و30 في المحافظات والمراكز التابعة لها، وفي مقدمتها إعداد الشروط والمواصفات وجداول الكميات، والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، بناء على ما أوردت صحيفة الرياض.

وأضاف أنّ خطة الفرع في البرنامج تقوم على واقع حاجة المساجد طبقاً للمعايير الخاصة بأعمال الترميم التي تم إشعار الفنيين بها للتقيد بها حين وضع الشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة من قبل الوزارة.

وأكد الدكتور الطالب حرص الفرع على عدم تعارض مشاريع الترميم والصيانة الجاري تنفيذها والمشاريع المزمع تنفيذها من خلال البرنامج الجديد، إضافة إلى مراعاة إدخال التجهيزات والمعدات الحديثة بالقدر الذي يسمح به البرنامج، والحاجة الفعلية لكل مسجد مع التركيز على استخدام أفضل الخامات المتوفرة ذات القابلية للزيادة والتحسين، مشيراً إلى أن أعمال الترميم تأخذ في الحسبان حاجة المساجد للتوسعة مستقبلاً، خاصة القديمة منها، مع مراعاة مطالب السكان التي يمكن تلبيتها من خلال أعمال الترميم.