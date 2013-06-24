أخلاق الشارع في كوكب زحل!

أجاهد كثيراً لأمنع نفسي من التصريح أو التلميح أو حتى الإعجاب بهم، حتى إنني قرّرت أن أسميهم «كوكب زحل»، لأنني أعرف أن بعض القراء ما إن يسمعوا باسمهم حتى يصيحوا بأنني «مستغربة»، أي واقعة في هوى غرب كافر سافر، ولا يهم مهما قيل عن أسباب تقدمهم وتحضرهم الأخلاقي لا التقني.



منذ اليوم الأول وأنا أزور ابني الذي يدرس في كوكب زحل، والشهقات كعادتها تطفر من قلبي، فالمنطق يقول إن الناس تكشف عن أخلاقها الحقيقية في الشارع ومن خلال نظام المرور، خصوصاً حين يغيب الرقيب والحسيب، وحيث لا توجد سيارة شرطة أو مرور، ووجدت أن كل ما يحتكم إليه الناس في الشارع هو نقطة توقف عبارة عن لوحة حمراء تقول: «stop»، يتوقف عندها السائق وقوفاً حقيقياً يعادل أن ترفع قدميك عن الدافع، ثم ينظر كل سائق عند التقاطع للسائق الآخر، وينتظر أحدهما حتى يمنح الآخر الإذن ليعبر قبله، وعادة ما يفعل ذلك من يصل بعد الثاني، يعني من يصل أولاً يعبر أولاً، لكنه يجب ألا يندفع من تلقاء نفسه، بل ينتظر حتى يمنحه السائق الآخر الإذن، ووجدت «الإخوان يتعازمون».



مرة وأنا أقف بسيارتي عند نقطة توقف أخذت أتدرب معهم على هذه الأخلاق، فمنحت الإذن للآخر ليمر قبلي، لكنه رفض العبور باكراً حتى أعبر أنا. لاحقاً عرفت من ابني لماذا هؤلاء يقودون السيارات بهذا النظام، فهم عند استخراج الرخصة يتعلمون «أن حق المرور يُعطى ولا يؤخذ».



في الشارع أيضاً حين تسير راجلاً، وتقع عيناك على أحد، فمن غير اللائق ألا تحييه من دون ابتسامة أو تقول له: «صباح الخير كيف حالك اليوم؟»، ومع الغرباء تصبح التحية أكثر إلحاحاً. يقول لي قريبي وهو يمنح عابراً الطريق إنها فرصة كي يصبح الإنسان إنساناً ويتحسس الخير في قلبه، وهذا يحدث غالباً حين يجرّب أن يعطي أحداً حق الطريق متسامحاً.



في مطاعم الحي والمقاهي أسمعهم حين يخرجون وقد انتهوا من أكل وجبتهم يحيون الشاب الذي يعمل في المقهى، لأن أحدهم زميل لهم في المدرسة أو الجامعة أو الحي، فالعمل ليس عيباً، العيب هو أن تجلس وأنت شاب قوي البنية صحيح العقل تنتظر من أحد أن يعطيك النقود.



في أحياء كوكب زحل أخرج بمفردي في العاشرة ليلاً أو صباحاً، وأشتري ما أحتاجه أو أجلس لشرب القهوة من دون أن يتعرض لي أحد بكلمة أو أذى، على رغم غياب الشرطة أو الأمن، بينما يهدّدني أحد القراء من بلادي قائلاً إنني يجب أن أصمت حيال هجوم المحتسبين على جمعية الثقافة والفنون، لأنهم سيحمونني في الطريق العام وداخل المدينة حين يهاجمني الشباب المتهور.



إن كان أبناؤنا يذهبون للمدارس كل يوم، وعلى رغم هذا يتحولون إلى ذئاب بشرية، بينما أبناء كوكب زحل يذهبون للمدارس ويتحولون إلى بشر مسالمين يسمحون لك بالعبور والسير آمناً في بلادهم، فلا بد من أن هناك خللاً في مدارسنا، وهدراً لأموالنا التي نصرفها على تعليم لا ينتج إلا وحوشاً. وإن كنت أحتاج إلى محتسب لينقذني من أنياب هذه الذئاب البشرية حين تهاجمني لا إلى رجل شرطة يفرض الأمن، فإن أموالنا التي نصرفها على جهاز الشرطة تذهب عبثاً أيضاً، وإن كنت أحتاج إلى رأي عام يوافق على خروجي الآمن ولا يهدّدني بهذه الذئاب البشرية في كل مرة أخرج فيها للشارع لا إلى قضاء عادل يردع المعتدي، فإن ما تصرفه الدولة من أموال على القضاء لا يحقق الغرض المرجو منه. أما بخصوص كوكب زحل، فأنا لم أصل إليه بعد، فقد توقفت في الطريق في إحدى الولايات الأميركية، وأخبروني أنهم يتواصلون هذه الأيام مع زحل، بعد أن دهمهم الملل من دراستهم لكوكب القمر، ونحن لا نزال نتوقف عجباً من نقطة مرور «stop»!

*نقلا عن "الحياة" اللندنية"