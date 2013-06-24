الشورى يرفض زيادة رسوم تصديق وثائق الخارجية

رفض مجلس الشورى رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إلى وزارة الخارجية، خاصة الوثائق التجارية. وناقش المجلس خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الأحد، تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن طلب وزارة الخارجية رفع رسوم التصديق على الوثائق التي تقدم إليها وصوت المجلس بعدم الموافقة.

وفي شأن آخر، وافق المجلس بالأغلبية على أهمية المحافظة على أراضي المطارات، وعدم تخصيصها لجهات أخرى والشروع في بناء مدن المطارات في الأجزاء المخصصة من تلك الأراضي بالمشاركة مع القطاع الخاص.

المجلس ينتقد الإعلام

من جانب آخر، انتقد المجلس التقرير السنوي لوزارة الثقافة والإعلام للعام الماضي، واعتبر أن التقرير ينطوي على عموميات لا يمكن قياسها، ولا يعكس رؤية ولا تخطيطاً استراتيجياً، سواء على المدى القصير أو البعيد، وانتقدت اللجنة خلو التقرير من إيضاح كافٍ من الوزارة لأوجه صرف ميزانيتها، كما لاحظت ضعفاً في البرامج الثقافية في أجهزة الوزارة المعنية بهذا الجانب.

وطالبت اللجنة وزارة الثقافة والإعلام بأن تضمن تقاريرها القادمة تفاصيل أكثر حول أوجه صرف الميزانية في كل قطاع من قطاعات عملها. وطالب المجلس وكالة الأنباء السعودية بعد تحولها إلى هيئة أن تعمل على تطوير آليات عملها لتتمكن من المنافسة في الفضاء الإعلامي الضخم وبما يتناسب مع حجم السعودية.