وداعاً لليلة الخميس فلم يعد لها من الحب نصيب فبعد أن كانت ملجأ للقلوب وراحة للأجساد وموعداً للأفراح صارت مثل ليلة الثلاثاء، ليلة عابرة توصلنا إلى ليلة الجمعة صديقتنا الجديدة، وكما ودعنا ليلة الخميس نستقبل يوم الجمعة الجديد البعيد عن الكآبة والخمول، فلم يعد هناك سبت ينتظرنا ليفسد علينا خشوع الجمعة.



أسعدني كثيراً خبر تغيير موعد الإجازة الأسبوعية كغيري من المواطنين، ولكن (إلي كسر خاطري) من كان لديه موعد في المحكمة يوافق يوم السبت وخصوصاً من انتظر هذا الموعد لشهور فمحاكمنا معروفة بمواعيدها الشهرية، أتمنى من المحاكم أن تقوم بنقل مواعيد السبت إلى الخميس، فهذا الإجراء بيدها ولا يحتاج إلى أمر ملكي آخر، يحتاج فقط إلى قليل من الليونة يصحبها قليل من التنظيم.

*نقلا عن "الشرق" السعودية