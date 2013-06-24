مشروع النقل العام في الرياض في مراحله النهائية

كشف أمير منطقة الرياض، الأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز، أن المراحل النهائية لمشروع النقل العام في الرياض، شارفت على الاكتمال، وأكد عقب ترؤس اجتماع اللجنة العليا للإشراف على مشروع النقل العام في الرياض، أن المشروع وصل إلى مراحله النهائية.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التفاصيل الدقيقة والتطرق لها، ووضع الحلول المناسبة لها. وقال أمير المنطقة: "اكتملت المرحلة النهائية لهذا المشروع الكبير، وسيتم الرفع لمقام خادم الحرمين الشريفين خلال الأيام القليلة القادمة حول ما تم التوصل إليه في مشروع النقل العام لاتخاذ التوجيهات اللازمة حياله".

ويتكون مشروع القطار الكهربائي من ستة محاور رئيسية بطول إجمالي يبلغ 176 كيلومتراً و85 محطة، تغطي معظم المناطق ذات الكثافة السكانية والمنشآت الحكومية، والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، وترتبط بمطار الملك خالد الدولي ومركز الملك عبدالله المالي والجامعات الكبرى ووسط المدينة ومركز النقل العام.

وكانت اللجنة العليا للإشراف على تنفيذ مشروع النقل العام في مدينة الرياض، عقدت اجتماعها السادس برئاسة أمير الرياض رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وأعضاء اللجنة وزراء المالية، النقل، وزير الشؤون البلدية والقروية بالنيابة.

وبحسب تصريحات المهندس إبراهيم السلطان، عضو الهيئة رئيس مركز المشاريع والتخطيط، قال فيها إن الاجتماع ناقش سير العمل في مشروع النقل العام بمدينة الرياض (القطار والحافلات)، والخطوات المنجزة ضمن المشروع.

كما تمت مناقشة عمليات التحليل الفني والمالي للعروض الخاصة بتنفيذ مشروع مترو الرياض، التي تسلمتها الهيئة من ثلاثة ائتلافات عالمية كبرى تقدمت بعروضها للمنافسة على تنفيذ المشروع، كما ناقش الاجتماع سير العمل في مشروع شبكة النقل بالحافلات، الذي تقدمت أربعة ائتلافات عالمية بعروضها الفنية والمالية.