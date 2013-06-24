"التعليم" تطبّق برنامج الوقاية من المخدرات العام المقبل

اتفقت وزارة التربية والتعليم والمديرية العامة لمكافحة المخدرات على تشكيل لجنة فنية لوضع آلية لتسريع تنفيذ المشروع الوقائي لمكافحة المخدرات، والذي يخدم نطاقاً واسعاً من فئة الطلاب والطالبات في المراحل الابتدائية والمتوسطة والثانوية.

وبحسب "صحيفة الوطن" كشف مساعد مدير عام مكافحة المخدرات للشؤون الوقائية عبدالإله الشريف، أن الاجتماعات المشتركة بين "التربية والتعليم" و"مكافحة المخدرات" بدأت بشكل سريع لوضع آلية عمل تنفيذية لبدء البرنامج مع بداية العام الدراسي المقبل.

وأوضح الشريف، أنه تم تشكيل لجنة فنية برئاسة وكيل وزارة التربية والتعليم للبنين الدكتور عبدالرحمن البراك، وبدأت الاجتماعات بين الطرفين بشكل أسبوعي لوضع آلية عمل تنفيذية لبدء البرنامج الخاص بالمشروع الوقائي مع بداية العام الدراسي الجديد، مبينا أنه سيتم من خلال اللجنة تحديد المفردات والمفاهيم والوسائل التقنية المناسبة لكل مرحلة من مراحل التعليم العام الداخلة في المشروع، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تنفيذ البرنامج على مستوى مدارس المملكة ومحافظاتها ومراكزها لمدة 3 سنوات للبنين والبنات.

وأشار الشريف إلى أنه، وفقا لما سيخرج من رؤى وتوصيات من خلال اللجنة الفنية، سيتم إقرارها واعتمادها من الطرفين، علما بأن ذلك البرنامج يعتبر من أضخم البرامج على مستوى الوطن العربي بجميع وسائله والعاملين فيه، مضيفا أنه ستكون هناك دورات تدريبية لعدد من المعلمين والمعلمات لتدريبهم وتزويدهم بكافة المعلومات حول قضية المخدرات، وكيفية تطبيق البرنامج والتعامل معه في المدارس.