رمضان القادم شديد الحرارة في الأماكن المقدسة

أكدت الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة السعودية في تقرير رسمي لها أن شهر رمضان المبارك سيكون شديد الحرارة في مكة المكرمة والمدينة المنورة.. كاشفة أن أوائل فصل الصيف في مكة المكرمة شهد طقسا حارا إلى شديد الحرارة وسط النهار، وصلت فيه درجة الحرارة العظمى اليومية القريبة من سطح الأرض في الظل ما بين 41 إلى 45 درجة مئوية، وسجلت أعلى درجة حرارة 49.8 درجة مئوية في أوائل الفترة.. وتوقع أن تكون أكثر حرارة مع دخول شهر ومضان.

وبين التقرير أن شهر رمضان بالمدينة المنورة سيشهد طقسا حارا إلى شديد الحرارة نهاراً، بعد أن وصلت درجة الحرارة العظمى اليومية القريبة من سطح الأرض في الظل ما بين 46 إلى 48 درجة مئوية.

وأضاف التقرير، الذي نشر على موقع الرئاسة الرسمي "كان معدل درجة الحرارة العظمى 43.2 درجة مئوية، ومعدل درجة الحرارة الصغرى 29.5 درجة مئوية، ومعدل الرطوبة النسبية 15%، ومعدل هطول الأمطار 4 ملم".

واستعرض التقرير أهم الظواهر الجوية الحادة التي تم تسجيلها من عام 1985 إلى 2012 خلال الفترة من 9 يوليه إلى 7 أغسطس المتزامنة مع شهر رمضان المبارك لعام 1434، حيث سجلت أعلى درجة حرارة على مكة المكرمة 49.8 درجة مئوية في يوم 10 يوليو عام 1989.

كما بلغت أدنى درجة حرارة على مكة المكرمة 23.4 درجة مئوية في 19 يوليو عام 1991.. وسجلت أكبر كمية أمطار على مكة المكرمة خلال 24 ساعة 35 ملم في 29 يوليو عام 1998.. فيما سجلت أعلى درجة حرارة على المدينة المنورة 49 درجة مئوية في 20 يوليو عام 2005.

وبلغت أدنى درجة حرارة على المدينة المنورة 23.0 درجة مئوية في يوم 1 يوليو عام 1997، وسجلت أكبر كمية أمطار على المدينة المنورة خلال 24 ساعة 19.7 ملم في يوم 15 يوليو عام 2010.