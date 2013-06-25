الفيصل: لن نسكت على تدخل إيران وحزب الله في سوريا

قال وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل، الثلاثاء، إن المملكة تعتبر أن تدخل إيران وجماعة حزب الله اللبنانية في الصراع الدائر في سوريا خطير، مضيفاً "لا يمكن اعتبار سوريا الآن إلا أرضاً محتلة".

وأوضح الفيصل أن السعودية ترى أنه ينبغي تقديم مساعدات عسكرية لمقاتلي المعارضة للدفاع عن أنفسهم.

وأضاف في مؤتمر صحافي مع وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في جدة أن السعودية لا يمكنها السكوت عن التدخل الإيراني، ودعا إلى قرار يحظر تدفق الأسلحة للنظام السوري. وقال: "المملكة العربية السعودية تطالب بقرار دولي واضح يمنع تزويد النظام السوري بالسلاح".

ومن جانبه قال كيري إن مؤتمر "جنيف 2" أفضل فرصة لحل أزمة سوريا، مؤكداً أن استمرار العنف غير مقبول.

واعتبر كيري أن الأوضاع في سوريا باتت أكثر تعقيداً بعدما دخلت إيران وحزب الله في المعارك بين الطرفين هناك.

وقال إن أفضل الحلول هو الحل السياسي من خلال هذا المؤتمر الذي سيعمل على نقل السلطة وتشكيل حكومة انتقالية بكامل الصلاحيات.

وكان وزير الخارجية الأميركي جون كيري قد توجه الثلاثاء 25 يونيو/حزيران إلى السعودية لتنسيق الدعم لمسلحي المعارضة السورية، وسط مخاوف من أن يؤدي طول أمد الحرب الأهلية إلى تقوية المتطرفين.

ومن جانبه تحدث تركي السديري، رئيس تحرير صحيفة "الرياض" السعودية، لنشرة الرابعة على "العربية" قائلاً إن "ما يحدث في سوريا من المستحيل أن يكون في أي دولة عربية أو غربية؛ لأن ما يحدث من نزاع بهذا العنف كله بسبب إصرار رئيس الدولة وهو بشار الأسد على التمسك بالبقاء في الحكم والسلطة".

ويرى السديري أن تدخل حزب الله ووجوده في سوريا لا مبرر له، مؤكداً أنه مجرد حزب وليس دولة لها قدرة أو كفاءة عربية.

ووصف السديري تصرفات حزب الله بأنها "بالغة الحماقة".