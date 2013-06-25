مجلس الوزراء السعودي يعرب عن قلقه من الوضع في صيدا

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن بالغ قلقه إزاء تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وما تشهده مدينة صيدا من أحداث.

ودعا المجلس، الذي عقد برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الجميع في لبنان إلى وقف الاشتباكات وعدم تصعيد الموقف حفاظاً على أمن واستقرار البلاد.

وكانت حدة الاشتباكات قد تصاعدت في الأيام الماضية، بين الجيش اللبناني وحزب الله وأمل من جهة وأنصار الشيخ أحمد الأسير من جهة اخرى، وتتركز حول مسجد بلال بن رباح حيث يتحصن الاسير.

هذا وتقدّم رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة باقتراح يتضمن أربعة بنود لحل الأزمة في صيدا، واقترح أن يطبق الجيش منع التجوال في المدينة،

إضافة إلى فرض عملية سحب المسلحين من كل الأطراف، وإزالة كل المظاهر المسلحة والمربعات وكل من يحمل السلاح خارج إطار الجيش وتسليم المعتدين على الجيش وكل من تسبب بمقتل وإصابة عسكريين.

ومن جانبها، ناشدت بلدية صيدا المسؤولين بهدنة عاجلة ووقف لإطلاق النار لدواعٍ إنسانية.