"نزاهة" تحذّر من هدر المال العام على إعلانات الترحيب

حذرت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) من نشر الإعلانات الخاصة بالترحيب بالمسؤولين أثناء زياراتهم للفروع التابعة للجهات التي يترأسونها، معتبرة أن ذلك يدخل في إطار (المديح والنفاق) الذي لا يفيد العمل ويضر بالمسؤول، ويحول دون اطلاعه على الحقائق، إلى جانب أن ما يصرف على هذه الإعلانات يعد من طرق هدر المال العام في غير ما خصص له.

وأكدت الهيئة في بيان صحافي أمس (نشرته جريدة الحياة) أنها أوضحت في رسائل توعوية أنه لا يجوز للجهات المتعاقدة مع الجهات الحكومية على عمل أن تقوم بنشر مثل تلك الإعلانات، وأن عليها أن تقوم بدلاً من ذلك بإنجاز الأعمال الموكلة إليها في وقتها المحدد من دون خلل، مع الالتزام بتطبيق المقاييس والشروط، التي نصت عليها العقود المبرمة في شأن تنفيذ أعمال متعلقة بالمصلحة العامة للدولة، أو المرافق العامة، التي يستفيد منها المواطن والمقيم، مبتعدين بذلك عن الشبهات التي قد تحوم حولهم بسبب مثل هذه الإعلانات.

وشددت على ضرورة الالتزام بالأمر الملكي الذي نص على توجيه الجهات الحكومية بعدم استخدام هذا النمط المبالغ فيه من الإعلانات، والاقتصار في إعلانات التهاني على صور خادم الحرمين الشريفين وولي العهد والنائب الثاني والأمراء الذين يشغلون وظائف بمرتبة وزير أو المرتبة الممتازة، وعدم إقحام أي صور أخرى، سواء لمسؤولين أم معلنين، لاسيما أن زيارات المسؤولين تأتي في إطار ما هو منوط بهم من مسؤوليات، والتأكيد على منسوبي تلك الجهات بعدم الطلب من الشركات والمؤسسات أن تقوم بمثل هذه الإعلانات، وكذلك عدم تكليف المواطنين بأي إعلانات تترتب عليها أعباء مالية.