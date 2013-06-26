السعودية تدعو مواطنيها في مصر لأخذ الحيطة والحذر

دعت سفارة خادم الحرمين الشريفين في جمهورية مصر العربية جميع المواطنين السعوديين المقيمين والقادمين لمصر لأخذ الحيطة والحذر، وتجنب الميادين والشوارع التي تم الدعوة للتظاهر فيها يوم 30 يونيو الجاري، سواء في مدينة القاهرة أو باقي المحافظات والمدن المصرية حرصاً على سلامتهم وأمنهم.

وقالت السفارة في بيان لها، الأربعاء، إنه تم تخصيص أرقام هواتف للتواصل معها، وإنها وضعت عدداً كبيراً من الهواتف سواء كانت ثابتة أو أرقاماً خاصة بالهواتف المحمولة، خصوصاً أرقام موظفي شؤون الرعايا.

وتأتي هذه التحذيرات في ظل التظاهرات التي تشهدها مصر في هذه الأيام التي تقودها المعارضة ضد الرئيس المصري محمد مرسي.

وتتجه أنظار المصريين بكافة انتماءاتهم وباختلاف تياراتهم المؤيدة منها والمعارضة إلى مظاهرات 30 يونيو، حيث يعلق معارضو الرئيس مرسي على المظاهرات المقبلة العديد من الآمال، والتي من أهمها إجراء انتخابات رئاسية مبكّرة وسحب الثقة من الرئيس.

وأكد مصدر عسكري مصري أن القوات المسلحة انتشرت بشكل فعلي في كافة محافظات الجمهورية، بدءاً من الساعة الثانية صباحاً بالتوقيت المحلي، الأربعاء 26 يونيو/حزيران، وذلك لتأمين الأهداف والمنشآت الحيوية بشكل كامل قبل تظاهرات 30 يونيو، نقلاً عن صحيفة "اليوم السابع" المصرية.