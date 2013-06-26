تطوير عشوائيات جدة ومكة وفق خطة زمنية تصل لـ 5 سنوات

بدأت أمانتا العاصمة المقدسة ومحافظة جدة في تحديد أولويات الأحياء العشوائية واستقبال ملاّك المساكن التي ستزال لأجل التطوير بناء على توجيهات أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل رئيس اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في المنطقة بإعداد مسودة من قبل اللجنة الوزارية تتضمن خطوات تسريع تطوير الأحياء العشوائية وفق خطة زمنية لا تتجاوز الخمس سنوات المقبلة.

وشدد الأمير خالد الفيصل على ضرورة أن يسير العمل في معالجة أوضاع الأحياء العشوائية بشكل سريع وأن يتم ذلك وفق برنامج زمني محدد.

وأكد الفيصل على "ضرورة تصحيح أوضاع سكان العشوائيات قبل البدء في التطوير والمعالجة، وعلى أهمية مشروع تطوير الأحياء العشوائية تكمن في ارتباطه المباشر بتطوير الإنسان في المنطقة، وأن ما تحقق من إنجاز في هذا المشروع يتركز فيما يتعلق بتصحيح أوضاع الجالية البرماوية".

حي بترومين وحي غليل

من جانب آخر استعرضت اللجنة التنفيذية لمشروع معالجة وتطوير الأحياء العشوائية في منطقة مكة المكرمة تقارير العمل والإنجاز والمعوقات التي تواجه التنفيذ وحددت أبرز المعوقات التي تمت مناقشتها في عدة جوانب من بينها أهمية رفع عدد كتاب العدل المفرغين لتسريع إفراغ صكوك العقارات المزالة لصالح المشروع والبالغ عددها 26 ألف صك تخص عشوائيات مكة وحدها.

واقترح الأعضاء تقليص إجراءات اعتماد المخططات الخاصة بالأحياء العشوائية المطورة وما يتعلق بها من تنظيمات خاصة بالطرق والشوارع ومناطق الإسكان البديل في الأمانات أو وزارة الشؤون البلدية والقروية وفقاً للصلاحيات على ألا تتجاوز شهرين من تاريخ تقديم المخططات النهائية.

ومن جانبه كشف المركز الإعلامي في أمانة جدة أن العمل في المدينة سيبدأ مباشرة بحي بترومين وحي غليل وهي نموذج لمعالجة العشوائيات وسيتم التوسع في إنشاء المرافق في الحي كون المشروع لا يعتمد على فتح الشوارع فقط بل بناء بنية تحتية ويتوقع أن ينتهي العمل فيهما خلال العام الجاري.