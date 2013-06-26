تعيين مبتعث سعودي محاميا في المحكمة العليا النيوزيلندية

حقق المبتعث محمد بن عبدالعزيز الودعاني، ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي، طالب الماجستير في جامعة أوكلاند النيوزيلندية، إنجازاً مميزاً يزاحم إنجازات المبتعثين، وذلك بترسيمه محامياً في المحكمة العليا النيوزيلندية، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الرياض".

وقد تمت مراسم الترسيم بحضور القنصل العام في أوكلاند، السفير أحمد بن ناصر الجهني، والملحق الثقافي الدكتور سطام بن بخيت العتيبي. يذكر أن الودعاني حصل على درجة البكالوريوس في القانون من جامعة كانتربري، وتمت ترقية لبعثته من وزارة التعليم العالي لدراسة الماجستير في جامعة أوكلاند.

وبهذا يحق للمبتعث الودعاني ممارسة المحاماة في نيوزيلندا ودول النظام القانوني المشترك (Common Law Countries) المتمثلة بإنجلترا، أيرلندا، كندا، أمريكا، أستراليا، نيوزيلندا.