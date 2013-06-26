دول الخليج تهنئ الشيخ تميم بعد تسلمه السلطة في قطر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز اتصالاً هاتفياً اليوم الأربعاء، بالشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر هنأه خلاله بتوليه مقاليد الحكم في دولة قطر.

وتمنى له التوفيق ولدولة وشعب قطر الرفعة والمزيد من التقدم.

كما اتصل الملك عبدالله بالشيخ حمد بن خليفة آل ثاني هنأه خلاله بتولي الشيخ تميم مقاليد الحكم في قطر الشقيقة.

وفي سياق متصل، استقبل الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر بمقر الديوان الأميري اليوم الأربعاء، الأمير مقرن بن عبدالعزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء السعودي والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وقدم الأمير مقرن تهاني الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي العهد السعودي الأمير سلمان بن عبدالعزيز وحكومة المملكة للشيخ تميم بمناسبة توليه مقاليد الحكم في دولة قطر.

وتمنى أن تنعم قطر، حكومة وشعباً، بدوام الاستقرار والرخاء في ظل القيادة الجديدة، بما يحقق المزيد من الازدهار للشعب القطري، ونوه الأمير مقرن بما يربط البلدين والشعبين من "علاقات أخوية متميزة".

وفي سياق متصل، حضر اليوم أيضاً، إلى الديوان الأميري بالدوحة، ولي عهد إمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد على رأس وفد إماراتي رفيع المستوى لتقديم التهاني.

أما أمس فحضر إلى الدوحة كل من ولي عهد مملكة البحرين وأمير الكويت لتهنئة الشيخ تميم.