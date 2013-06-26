1000 سعودية يشاركن في مهرجان الطبخ المباشر بالطائف

يقام في مدينة الطائف بالسعودية لأول مرة مهرجان الطبخ المباشر الذي تنظمه شركة الطائف للاستثمار والسياحة ضمن برنامجها السياحي بقرية الكر الذي تشارك فيه 1000 سعودية، اليوم الأربعاء، لمدة ثلاثة أيام، بحضور الشيف منال العالم.

وتبدأ فعاليات المهرجان يومياً من الساعة 7 مساء وحتى الساعة 11 مساء بتوقيت السعودية طوال الأيام الثلاثة، والذي يقام بقاعة تم تجهيزها بكل الوسائل وتتمتع بخصوصية عالية، كون الفعالية نسائية بالكامل.

وأعدت الشركة فعالية الحكواتي الموجهة للأطفال، والتي تستعرض من خلالها عدد من التربويات سلسلة من القصص التربوية الهادفة (الحاصلة على جائزة خليفة للتميز التربوي)، وسيتم توزيع العشرات من الجوائز للأطفال المشاركين في هذه الفعالية والتي تقام للمرة الأولى بمحافظة الطائف.

فيما تم تخصيص أماكن للرجال وفعاليات مناسبة لهم في ذات توقيت المهرجان، وتقدم عدد من الفرق الشعبية ألواناً مختلفة من الموروث الشعبي في فقرات منتظرة لكافة زوار قرية الكر السياحية، والتي اعتادت في كل عام على تقديم فعاليات تناسب كافة أفراد الأسرة وتلبي تطلعاتهم الترفيهية والسياحية.

ويواصل منتجع "تلفريك الهدا" وقرية الكر السياحية استقبال الزوار بعدد من المرافق الجديدة، منها توسعة المنطقة المخصصة للألعاب المائية.

كما تجري الاستعدادات لاستكمال مرافق جديدة للعائلات، ويتوقع الانتهاء منها خلال الأيام المقبلة، وذلك انطلاقاً من شعار الشركة (تجربة فريدة وأحلى ذكرى)، الذي تهدف من خلاله إلى تقديم عدد من الخيارات والعروض المميزة للزوار والمصطافين، علماً أنه يتم تشغيل كافة مرافق المنتجع يومياً ابتداء من 1 ظهراً حتى 12 منتصف الليل.