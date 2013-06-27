انخفاض نسبة تعاطي المخدرات في المنطقة الشرقية

أكد مدير مكافحة المخدرات اللواء عبدالله الجميل في المنطقة الشرقية أن نسبة الضبطيات في المنطقة الشرقية تدنت وأن تعاطي المخدرات قل فيها بنسبة كبيرة نتيجة للجهود الجبارة في الحد من هذه الآفة، وأن أغلب المروجين والمهربين تم ضبطهم، وفقا لما ذكرت صحيفة "اليوم".

وبين اللواء الجميل خلال الاحتفال الذي نظمته إدارة مكافحة المخدرات في المنطقة بالتعاون مع مجمع الأمل للصحة النفسية بالدمام والجمعية الخيرية للتعافي من المخدرات "تعافي"، بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات أمس الأربعاء بمجمع الشاطئ مول بالدمام، أن المنطقة الشرقية تقع في المرتبة السادسة مقارنة في نسبة التعاطي ودخول المستشفى.

وأكد حرصه مع مجمع الأمل للصحة النفسية ممثلا في وزارة الصحة، ووزارة التربية والتعليم، والجمعيات الخيرية التي تعنى بالتعافي على مكافحة هذه الآفة منوها إلى تنظيم أكثر من 800 فعالية على مستوى المنطقة الشرقية أغلبها في حاضرة الدمام والقطيف والخبر خلال العام.

وأوضح الجميل أن هناك ثلاثة أنواع للعنصر النسائي في المكافحة وهن عنصر مفتشات مع الفرق الميدانية "دخول المنازل"، وعنصر للبحث والتحري، وعنصر التوعية، وجميعها موجودة في المناطق الرئيسية في المنطقة الشرقية، ولها جهود جبارة في التوعية مع وزارة التربية والتعليم وعقد دورات خاصة وتأهيلية للمرشدات.

وأفاد أن نسبة المدمنات قليلة جدا بالنسبة للرجال فهي ما يقارب الـ 3% في جميع أنحاء المملكة وأن البيئة الأسرية لها دور كبير سواء للرجل أو المرأة في إبعادهم عن رفقاء السوء والسؤال الدائم عنهم ونصحهم.

وقال الجميل: "نحن جاهزون في توظيف المدمنين من الرجال والنساء"، منوها إلى توظيف 10 متعافين من الإدمان يوم أمس ووظفنا أكثر من 500 متعاف خلال الـ 8 سنوات الماضية، مع شركات خاصة، وأعدنا بعض المتعافين إلى وظائفهم في بعض الجهات الحكومية حسب وظائفهم، وقد سعينا أيضا في وقت سابق مع برنامج الأمير محمد بن فهد لتنمية الشباب لإعطاء البعض قروضا لاستثمارها في مجال التجارة.

من جانب آخر يهدف المعرض إلى بث روح المعرفة بأضرار المخدرات وأخطارها وتوعية المجتمع بخطرها الفتاك، كما يهدف إلى مد يد التعاون بين المجتمع وجهاز المكافحة وإيضاح آلية عمل الجهاز في الجانب الوقائي وكيفية التواصل في الجوانب العلاجية والوقائية وحتى الأمنية.

وعلى صعيد متصل ينطلق المعرض التوعوي النسائي في مجمع العثيم مول والذي يمثل أهمية للتوعية بأضرار المخدرات للنساء وضرورة مشاركتهن المجتمعية بقوة في جانب الوقاية والحماية.

وينطلق الأحد القادم في مطار الملك فهد معرض يعنى بتوعية المسافرين عبر المطار بأخطار المخدرات وأضرارها كما سيتم توزيع البرشورات والبوسترات الإرشادية.