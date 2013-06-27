سعودي يحقق المركز الأول في مسابقة "ناشيونال جيوغرافيك"

فازت صورة السعودي خالد السبت "نمشي على كف القدر"، بالمركز الأول من مسابقة "الاحتفال بجمال العالم العربي" التي تنظمها قناة "ناشيونال جيوغرافيك - أبوظبي" وشركة "المراعي" للألبان، وفقاً لما ذكرت صحيفة "الحياة".

وستُنشر الصورة الفائزة في مجلة "ناشيونال جيوغرافيك" العربية، وسينال الفائز فرصة المشاركة في بعثة تصوير مدفوعة التكاليف إلى جزر غلاباغوس التابعة للإكوادور، إضافة إلى معدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار.

ونظّمت هذه المسابقة على هامش السلسلة التلفزيونية السنوية "صور تُروى". وكانت الدعوة وجهت إلى المصورين من أنحاء المنطقة لتقديم أفضل ما لديهم من لقطات ضمن هذه المسابقة. وشهدت هذه الدورة إقبالاً ضخماً تخطى الثلاثين ألف مشاركة.

وحلّ في المركز الثاني الإماراتي محمد الهاشمي عن صورة "قارب الصيد"، لينال معدات تصوير تبلغ قيمتها 5000 دولار. أما المركز الثالث فكان من نصيب الإماراتي سعيد جموح، عن صورة "القارب الصغير" التي تعبّر عن البحار الإماراتي وأدواته القديمة التي كانت تستخدم في الماضي، وأهمها الشاشة "القارب الصغير" والليخ "شباك الصيد". وسينال سعيد جموح أيضاً معدات تصوير بقيمة 2500 دولار.

وتولى تقويم الصور المشاركة جو ماكنالي، مصــور "ناشـــيونال جيوغرافيك" الحائز على جوائز مرمـــوقة عدة على الصعيد الدولي، ومحمد الحمادي رئيس تحرير المجلة التي تصدر عن "هيئة أبوظبي للإعلام"، وحســام عبدالقادر مــدير الإعلام والعلاقات العامة في شركة "المراعي".