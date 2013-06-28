الموافقة لعمل المرافقين والمرافقات في المدارس الأهلية

أصدر نائب وزير التربية والتعليم، الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، تعميماً لكافة الإدارات التعليمية بالمناطق والمحافظات يتضمن تنظيم التعاقد مع المرافقين والمرافقات للعمل في سلك التعليم بالمدارس الأهلية والأجنبية، وفقاً لما ذكرت صحيفة "عكاظ".

جاء ذلك بناء على موافقة خادم الحرمين الشريفين على ما تم الاتفاق عليه بين وزارة الداخلية ووزارة العمل لتنظيم وضع العمالة الوافدة المخالفة لنظام الإقامة والعمل، ومنها التوصية المتضمنة إقرار عمل المرافقين والمرافقات للعمالة الوافدة النظامية في المملكة بدلاً من الاستقدام من الخارج إذا تعذر شغل الوظائف بالسعوديين والسعوديات، وفقاً للقوائم المتاحة لدى وزارة العمل على أن يجتازوا اختبار الصلاحية المقررة لدى وزارة التربية والتعليم.

وأشار التعميم إلى أن التنظيم اشتمل على عدد من الشروط، منها أن تكون لدى المرافق إقامة سارية المفعول، أن يكون مؤهلاً للمرحلة التي سيرشح للتدريس بها، لائقاً طبياً، لا يزيد عمره على 60 عاماً وغير مرتبط بعقد عمل مع أية جهة أخرى بالمملكة، وأن يكون التخصص مطابقاً للمواد المراد تدريسها، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في شأن يخل بالشرف أو الامانة.

من جهته، أكد مساعد مدير التعليم الأهلي والأجنبي في تعليم المنطقة الشرقية، عوض بن محمد المالكي، أن موافقة خادم الحرمين الشريفين تهدف إلى دعم التعليم الأجنبي والاستفادة من الكوادر المؤهلة في الوظائف التي يتعذر أن يمكن شغلها بسعوديين، موضحاً أن العمل بالتعميم سيبدأ مباشرة حيث ستحدد الخطوات الإجرائية وستشكل الفرق الفنية ولجان المقابلات العلمية المتخصصة للقيام بإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين والمتقدمات ممن تنطبق عليهم الشروط.