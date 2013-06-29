رجال على خط النار.. وثائقي يرافق الدفاع المدني السعودي

فيلم وثائقي يرافق عناصر الدفاع المدني السعودي في مركز الوشم، الذي يقع في مدينة الرياض أثناء قيامهم بواجبهم في إطفاء الحرائق والقيام بعمليات الإنقاذ.



ويركز الفيلم، الذي سيعرض على قناة "العربية" يوم 5 يوليو/تموز القادم، على الجانب التقني في عمل هؤلاء الرجال، مستعرضاً المهام الصعبة والظروف الخطرة التي يتعرضون لها أثناء قيامهم بعمليات إنقاذ المدنيين وإخلاء الأماكن المشتعلة، ويتطرق إلى الجانب الإنساني في حياتهم التي تتعرض بشكل دائم إلى الخطر من خلال شهاداتهم الشخصية.



الفيلم ينقل لنا صورة عن حياة رجال الدفاع المدني من قلب النار التي يحاولون إطفاءها من خلال استخدام أحدث كاميرات التصوير الحرارية، التي تصورعن كثب تفاصيل عمليات الإنقاذ، مبينة خطورة العمل الذي يقوم به عناصر الدفاع المدني السعودي.