233 سعودياً تزوجوا في الأردن و59 عائلة مهجورة

كشف رئيس قسم شؤون السعوديين في السفارة السعودية في الأردن صالح بديوي أن 233 سعودياً تزوجوا من أردنيات خلال الخمسة أشهر الأولى من عام 2013م، فيما تزوج 23 سعودياً من سوريات، مؤكداً أنهم جميعاً يتمتعون بالاستقرار، وأن هذه الزيجات لم تتأثر بالأحداث في سوريا كون الرجال حصلوا على التصريح الرسمي من وزارة الداخلية للسماح لهم بالزواج من أجنبيات، وعلى ذلك قاموا بنقل زوجاتهم إلى المملكة وفقا لما ذكرت صحيفة "الشرق".

كما أكد وجود 59 عائلة سعودية مهجورة في الأردن تتكفل برعايتهم جمعية أواصر وقال "إن الزوجة التي هجرها زوجها تقدِّم للسفارة ما يثبت زواجها من السعودي ونسبة الأبناء إلى أبيهم، ويتم التحقق من كافة الأوراق المقدمة وعند ثبوتها نُحيلها إلى وزارة الخارجية السعودية التي تنسِّق مع جمعية "أواصر"، التي تتبنى النفقة على الأسرة التي تعاني هجران الزوج السعودي لها.

شروط الزواج

وبين وكيل إمارة المنطقة الشرقية فيصل أحمد العثمان شروط زواج السعودي من أجنبية قائلاً، "ينبغي أن يتوجه الرجل الذي يرغب في الزواج من أجنبية إلى إمارة المنطقة التي يتبع لها، ويشترط ألاَّ يقل عمره عن 35 سنة، ولا يزيد على 70 سنة، كما يشترط للمتزوجين من قبل إحضار تقرير طبي من مستشفى حكومي يثبت مرض زوجته السعودية كأن يكون عقماً أو تشوهاً أو أمراضاً خبيثة أو ينص الطبيب في التقرير بخطورة الحمل، وكذلك شهادة تعريف بالراتب وإذا كان موظفاً أهلياً يجب تصديق التعريف من الغرفة التجارية أو إحضار مشهد مصدق من العمدة والشرطة بعدم وجود عمل".

وأكد العثمان أنه في حال عدم أخذ السعودي تصريحاً بالزواج من أجنبية فإن الإمارة تحقق معه وتحيل الإفادة إلى وزارة الداخلية التي بدورها تقرر إذا ما كان سبب عدم أخذ التصريح مشروعاً أم لا، وتتخذ العقوبة التي تراها مناسبة أو تسمح له بتوثيق العقد.

زواج الكهول

وذكر مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن النسبة الأعلى للزواج من الخارج للكهول بين سن 50 و65 مؤكداً أن الدولة لا تمنح التصريح لهم إلا بعد التثبت من الأوضاع المادية السيئة للمتقدم.

حيث يتوجب عليه إحضار ما يثبت من الضمان أنه من الفئات المحتاجة وأنه رُفض من فتيات الداخل لفقره، وعدم قدرته على استيفاء متطلبات الزواج في السعودية التي تتراوح بين 20و 80 ألفاً.

وأشار إلى أن التصاريح لا تُمنح لفئة الشباب للحد من ظاهرة العنوسة ولعدم المساهمة في ازديادها، مؤكداً أن التصاريح الممنوحة للرجل المتزوج تكون في نطاقات محدودة واستثناءات ضيقة كإصابة الزوجة بمرض وراثي يصيب الأبناء بأمراض عقلية أو لعدم قدرتها على الإنجاب وجميعها خاضعه للائحة الأنظمة لزواج السعوديين من الخارج، أما عن شرط موافقة الزوجة الأولى لاستخراج التصريح فأكد أنه لا صحة له.

