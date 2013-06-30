الأمير متعب يزور قطر ويهنئ الشيخ تميم بتوليه الحكم

استقبل أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، في مقر الديوان الأميري بالدوحة أمس السبت وزير الحرس الوطني السعودي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز.

وقدم الأمير متعب التهاني للشيخ بمناسبة توليه مقاليد الحكم في قطر، داعياً لدولة قطر حكومة وشعباً بالخير والأمن والاستقرار.

وتمنى لأمير قطر التوفيق في مسؤولياته بما يعود على الشعب القطري بمزيد من التقدم والازدهار. ونوه، باسم حكومة خادم الحرمين الشريفين، بما يربط البلدين والشعبين من علاقات أخوية عميقة.

كما قام الأمير بزيارة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، في قصر الوجبة بالدوحة، ونقل تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين ولي عهده وتمنياتهما له بموفور الصحة والعافية.

وأشاد بالدور الكبير الذي قام به الشيخ حمد في سبيل الارتقاء بدولة قطر في مختلف المجالات، وفي تعزيزه لعلاقات الأخوة القائمة بين المملكة وقطر.