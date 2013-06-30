الجامعة الإلكترونية تعلن تقدم 31 ألف طالب وطالبة

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية عن تقدّم أكثر من 31 ألف طالب وطالبة لدراسة البكالوريوس والماجستير للعام الأكاديمي المقبل، في مختلف فروعها بالرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والقصيم، والجوف، وأبها، وذلك منذ بدء فترة القبول والتسجيل في 6 شعبان الجاري حتى هذا اليوم، وفقاً لـصحيفة "الجزيرة".

وأوضح عميد القبول والتسجيل في الجامعة، الدكتور أحمد الربيّع، أن عدد الطلاب المتقدمين بلغ 31593 طالباً وطالبة، منهم 19794 طالباً و11799 طالبة، بواقع 18538 لدرجة البكالوريوس موزعة على 11285 طالباً و7253 طالبة، بينما بلغ عدد الطلاب المتقدّمين للدراسات العليا 2788 متقدماً، منهم 2124 طالباً و664 طالبة، مشيراً إلى أن فترة القبول والتسجيل ما زالت مستمرة في العمل حتى نهاية دوام يوم الخميس المقبل.

وأكد الدكتور الربيع أن أجهزة الجامعة الإلكترونية تعمل على مدار الساعة حتى أوقات الإجازات الأسبوعية لاستقبال أوراق المتقدمين آلياً وفق التخصّصات والبرامج التي تقدّموا إليها، مبيّناً أنه لا يشترط على المتقدّمين إحضار بيانات اختبار القدرات العامة، سواء لطلاب المرحلة الثانوية أو للجامعيين.

ولفت الدكتور الربيع إلى أن قبول البكالوريوس سيتاح في كلية العلوم الإدارية والمالية التي تضم تخصصي المحاسبة، والتجارة الإلكترونية.

وتضم كلية الحوسبة والمعلوماتية تخصّص تقنية المعلومات، كما تضم كلية العلوم الصحية تخصّص المعلوماتية الصحيّة، وذلك في فروعها بالرياض، وجدة، والدمام، والمدينة المنورة، والقصيم، والجوف، وأبها.

وفيما يتعلّق بدراسة الماجستير، أبان الدكتور الربيّع أن الجامعة أتاحت تخصّصاته في برامج إدارة الأعمال للطلاب والطالبات، وأمن المعلومات للطلاب، إضافة إلى برنامج دبلوم الحكومة الإلكترونية، وذلك في فروعها بالرياض، والدمام، وجدة.

وأكد الدكتور الربيع أن الجامعة الإلكترونية هي أول جامعة حكومية بالمملكة تمثّل أحد أنماط التعليم العالي وتوفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإلكتروني والتعليم عن بعد، موضحاً أن الجامعة تؤهل الطالب والطالبة لسوق العمل دون الحاجة إلى انتظار الوظيفة، حيث تستخدم تقنيات حديثة في برامجها الأكاديمية مثلما هو معمول به في أرقى الجامعات العالمية لتوفر لخريجيها تعليماً متميزاً وتأهيلاً عملياً يتواكب مع متطلبات العصر.