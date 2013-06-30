المطبُّ في حكايةِ إيقافِ «الواتس أب» !

بَعضُ الأخبَارِ إذَا نَظرنَا لَهَا مِن زَاويتنَا وَجدنَاهَا "عَاديّةً جدًّا"، ولَكنْ مِن زَاويةِ "قَومٍ آخرينَ" تَبدُو في "غَايةِ الغرَابةِ" والجَاذبيَّةِ..!

وللتَّدليلِ عَلََى هَذَا الكَلَامِ إليكُم الحِكَاية:

ذَاتَ صَبَاحٍ مُشرقٍ مِن صَبَاحاتِ الرِّيفِ الإنجليزيِّ -حَيثُ أتمتَّعُ بإجَازتِي السنويّةِ -وَأنَا أُتَابعُ قَناةَ الـCNN- وهِي تُعتبرُ أقوَى قَناةٍ تلفزيونيَّةٍ في العَالَمِ سَمعتُ الخَبَرَ التَّالِي: (هيئةُ الاتَّصالاتِ السّعوديَّةِ تَنوِي إيقَافَ خدمةِ "الوَاتس أب" في بدَايةِ رمضَان).. هَذِه الخِدمَةُ التِي يَستخدُمهَا قَرَابةُ عَشرةِ مَلايينَ شَخصٍ..!

طَبعًا المُذيعةُ تَقولُ الخَبَرَ وهِي تَضحكُ -باستغرَابٍ- مِن هَذِه الخُطوَةِ..!

مِثلُ هَذا الخَبرِ؛ يَبدُو لِي ولَغيرِي كَثيرينَ؛ كَخَبَرٍ يُكتبُ في صَفحةٍ مِن صَفحاتِ جَريدةٍ مَنسيَّةٍ.. ولَكنْ مِثلُ هَذَا الخَبَرِ، يَستحقُّ بالنَّسبةِ "للبَعضِ الآخَر" أنْ يَكونَ في الصَّفحَةِ الأولَى.. وهَذَا مَا جَعَلَ قَنَاةً بحَجمِ الـCNN تَفردُ لَه وَقتًا وزَمنًا ومسَاحةً..!

حَسنًا.. دَعونَا نُناقِشْ هَذه الخُطوَةَ، ونَتسَاءَلْ: لمَاذَا تُريدُ هَيئةُ الاتِّصالاتِ أنْ تُوقفَ خِدمَةَ "الوَاتس أب"؟! لمَاذَا هَذه الهَيئةُ تُحبُّ أنْ "تُفسدَ" عَلَى النَّاسِ فَرحةَ "أيِّ بَارقةِ تَواصُلٍ" بَينَ النَّاسِ، وتُصَادرَ أيَّ مَصدرٍ مِن مَصَادرِ الفَرَحِ؟!

تَقولُ الهَيئةُ في خَبرٍ نُشرَ في جَريدةِ "المدينةِ" بتَاريخِ 1/4/2013م؛ بأنَّ الإيقَافَ يُقصدُ بِهِ "حمايةُ القِيَمِ والمَبادئِ في المُجتمعِ"..!

وهَذا الكَلَامُ غيرُ مُقنعٍ، ولَيسَ مُفيدًا أيضًا؛ لأنَّ هَيئةَ الاتِّصالاتِ -بهَكذَا تَصرُّفٍ- تُعاملنَا -نَحنُ المُستخدمينَ- وكَأنَّنَا مَجموعةٌ مِن "نَاقصِي العقُولِ"؛ الذينَ لا يَعرفونَ مَصلحةَ أنفسهِم، وتَدَّعِي مِن جَانبٍ آخَرَ بأنَّهَا تَعرفُ مَصلحتنَا أكثَرَ مِنَّا..!

إنَّني أتعجَّبُ كَثيرًا؛ كَيفَ يَتمُّ إيقَافُ هَذِه الخِدْمَةِ، التِي تَدعُو للتَّواصُلِ ونَشرِ المَعرفةِ بَينَ النَّاسِ بحجّةِ حِمَايتِهم، فِي حِين أنَّ نَفسَ الخِدمَةِ لَمْ يَتم إيقَافُهَا في مُجتمعاتٍ أُخرَى، تُعانِي خِلَافاتٍ واختلَافَاتٍ واضطرَابَاتٍ؟!

حَسنًا.. مَاذَا بَقِي؟!

بَقِي القَولُ: سأضطر لتَصديقِ وجهةِ نَظرِ هيئةِ الاتِّصالاتِ؛ حِين قَالتْ بأنَّهَا ستُوقفُ خِدْمَةَ "الوَاتس أب"، حِمَايةً لَنَا، ولقيمِنَا، ومَبادئِنَا، لذَلكَ سأقولُ: شُكرًا مِن القَلبِ لكُلِّ مَن يَحمينَا مِن شَرِّ أنفسنَا، ولَكنَّهُ لا يَحمينَا مِن استلطَاخِ فلوسِنَا..!!

*نقلاً عن "المدينة"