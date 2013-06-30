تقنين الهجرة

نقلت وسائل الإعلام هذا الأسبوع عن أن مجلس الشيوخ الأمريكي أقرَّ بعد معركة تشريعية استمرت شهوراً عدة أول إصلاح لقانون الهجرة منذ ربع قرن، الأمر الذي من شأنه أن يتيح للمهاجرين غير الشرعيين قوننة أوضاعهم.

ويشمل هذا القرار حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي يعيشون في أمريكا، حيث اعتبره مناصروه مساعداً لتعزيز الأمن على الحدود ومساهماً في إخضاع أرباب العمل للمساءلة بشكل أكبر إذا ما قاموا بتشغيل أو توظيف عمال غير شرعيين.

ودعا الرئيس أوباما الذي يعمل على إصلاح قوانين الهجرة في فترة رئاسته الثانية أن المشروع يتطلب شجاعة سياسية لتمرير القانون وتطبيقه، وذلك عبر توفير مسار مسؤول نحو اكتساب المواطنة للمهاجرين غير الشرعيين الذين يعيشون في الظل.

ويشمل قانون التجنيس الجديد هذا أيضاً مجموعة إجراءات من بينها اجتياز فحص الخلفية للمهاجرين ودفع الضرائب وتعلم اللغة الإنجليزية والتعريف بالنظام الأمريكي، وتفصيل أمنية أخرى لضمان حسن التطبيق للقانون.

هذا القانون يهدف إلى معالجة أزمة حقيقية تعيشها الولايات المتحدة الأمريكية بسبب وجود هذا العدد الكبير من المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها الذين لا يتمتعون بحقوق قانونية تتيح لهم الاستفادة من الخدمات الأساسية، كما أنهم في أغلب الأحيان يشكلون تهديداً أمنياً على المجتمع.

دول كثيرة وخاصة تلك الجاذبة للمهاجرين لأسباب سياسية واقتصادية، ومن بينها المملكة تعاني وجود هجرات غير شرعية متواصلة، على الرغم من بذل جهود كبيرة لحماية الحدود من المتسللين.

ومع مرور الزمن تتحول قضية المهاجرين أو المقيمين غير الشرعيين إلى أزمة كبيرة على مختلف الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والأمنية، وتكون خيارات الحل محدودة للغاية، حيث لا يمكن إعادة هؤلاء المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية، كما أنه يتولد شعور بالقلق من أن مواصلة شرعنة الهجرة قد تشجع على استمرار تدفق المهاجرين.

تعيش هذه الفئات الاجتماعية مهمشة وفي أوضاع معيشية صعبة، ولا يتيح لها النظام التمتع بأي من الخدمات والحقوق الإنسانية الأساسية كالضمان الاجتماعي والتعليم والعمل والصحة.

ومع مرور الزمن وتكاثر الأعداد بسبب الزواج غير المقنن نظامياً وانعدام القدرة على التسجيل والمتابعة إلى أزمة اجتماعية كبيرة تلقي بظلالها على بقية مكونات المجتمع وفئاته، وتجعل من حلة الاندماج بين هذه الفئات والمجتمع قضية في غاية التعقيد.

بعض الدول كانت جادة في معالجة هذه المشكلة عبر الاعتراف بها، واتخاذ إجراءات وقرارات جريئة، وسعت بالفعل إلى العمل على إدماج هذه الجماعات ضمن المجتمع الكبير عبر خطط واضحة.

بعض الإجراءات التي اتخذتها وزارة الداخلية حول المقيمين غير الشرعيين من أبناء الجالية البرماوية في المنطقة الغربية تُعد خطوة في الاتجاه الصحيح حتى لو أتت متأخرة، وينبغي أن تشمل جميع أبناء الجاليات الموجودة في مختلف مناطق المملكة التي لا توجد حولها إحصاءات دقيقة، وإنما تقديرات تقدَّر بمليون ونصف المليون شخص.

والمطلوب أيضاً أن يكون هناك مشروع وطني متكامل يقره مجلس الشورى، وتعمل عليه مختلف الجهات ذات العلاقة كوزارة الداخلية والعمل والشؤون الاجتماعية والثقافة والإعلام. بحيث يضمن لهذه الفئات وضعاً اجتماعياً واقتصادياً مناسباً، ويسهل عليهم الاندماج في مجتمع ظلوا يعيشون على هامشه عقوداً طويلة.

*نقلاً عن "الشرق"