مجلس الشورى صوت على أنشاء شرطة للبلديات

وافق مجلس الشورى السعودي في جلسته العادية اليوم الأحد، على توصيات اللجنة الخاصة بشأن تعديل بعض مواد (مشروع تنظيم زواج السعوديين بغيرهم)، بعد مناقشة تباين وجهات النظر بين الشورى ومجلس الوزراء حيال المشروع، وصوت المجلس على أبقاء المادة التاسعة كما هي في قراره السابق بعد إضافة بعض العبارات عليها.

وأقر المجلس أيضا التعديلات التي أجرتها الحكومة بحذفها للمادة (السابعة عشرة)، والتعديلات الصياغية في المواد (الأولى) و (الثالثة) و (الحادية والعشرين) من مشروع نظام حماية الطفل الصادر من المجلس في عام 1432.

وفي جلسة اليوم ايضا وافق المجلس على توصيات لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة وطالب (الشؤون البلدية) بتفعيل الدليل الإرشادي للوصول الشامل واعتماد الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لذلك، والتنسيق مع وزارة الداخلية لإنفاذ المادة الحادية والثلاثين من نظام البلديات والقرى المتعلقة بشرطة البلديات.

القانون نص على :"يحدد وزير الشؤون البلدية والقروية بالاتفاق مع وزير الداخلية البلديات التي تحتاج إلى شرطة بلدية كما يحدد عدد أفرادها ورتبهم ويتم اختيار شرطة البلدية من بين رجال قوات الأمن الداخلي وفق أحكام النظام الخاص بهم ويكونون خلال فترة إلحاقهم بالبلدية تحت إمرة رئيسها".

وأعتبر الأعضاء فكرة شرطة البلديات فكرة جيدة ستحد من المخالفات في البناء والحفاظ على المعايير والمواصفات المطلوبة في البناء سواء الوحدات السكنية أو المباني الحكومية، وستساهم في توفير مواقف المركبات أمام المحال التجارية في الأسواق والتي استولت عليها المحلات التجارية بحجة أنها أمام المحل التجاري وهي ملكية عامة ومنفعة للمواطنين.

وفي شأن أخر أقر المجلس توصية تنص على وضع استراتيجية وطنية للإصحاح البيئي في السعودية وتسوية، أخرى تطالب وزارة الشؤون البلدية والقروية بتسريع إنشاء صناعة تدوير النفايات في المدن السعودية، على أسس اقتصادية وبيئية بمشاركة القطاع الخاص حسبما هو معمول به في مدن الدول المتقدمة.

