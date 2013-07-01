أبها.. قرار بإيقاف فيلم "هيفاء" للتحقق من محتواه الفني

صدرت تعليمات من الجهات المعنية في منطقة عسير، بإيقاف عرض فيلم "هيفاء" على مسرح المفتاحة بأبها، بعد قرابة ثمانية أيام من عرضه ليتم التحقق من محتوى المادة المقدمة، وفق ما نشرته صحيفة "الوطن" السعودية.

وكان محتسبون قد تجمعوا مساء الخميس الماضي أمام مقر العرض بقرية المفتاحة، في محاولة منهم لمنع عرض الفيلم، مما اضطر المنفذين إلى إيقاف العمل بشكل مؤقت، وتم إبلاغ الجهات المعنية بما حدث.

وأكد منتج الفيلم محمد السريعي إيقاف الفيلم بعد أن استمر عرضه لمدة 8 أيام، وذلك بعد أن كانت هناك محاولة لإيقاف العرض من قبل عدد من الأشخاص الذين لا يمثلون أي جهة رسمية، وكان اعتراضهم على كيفية العرض ووجود صالة سينما من الأساس.

وقال "تعاملنا معهم بكل مهنية وود، وبما يقتضيه النظام، وغادروا الموقع واستمر العرض بشكل طبيعي".

واستغرب السريعي إيقاف العرض، خاصة أنه جاء بموافقة الجهات الرسمية التي اطلعت على العمل وأشادت به، وقال "وقفت الجهات الرسمية على العمل بالكامل ولم نسمع منها إلا الإشادة والتشجيع والتحفيز".

وأضاف "لكنني تلقيت اتصالا من قبل أمين عام المهرجان، يبلغني بإيقاف العرض بحجة وجود اختلاط، على الرغم من أننا خصصنا عرضا للشباب وآخر للعائلات".

أفنان فؤاد ترفض الهجمة على "هيفاء"

من جانبها عبرت الممثلة أفنان فؤاد بطلة الفيلم "هيفاء" عن رفضها للهجمة التي شنّها بعضهم على الفيلم السينمائي السعودي، معتبرة أنه لا توجد أسباب منطقية لإيقاف عرضه في أبها بعد مرور ثمانية أيام وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وتؤكد أفنان التي تؤدي شخصية هيفاء أن الفيلم الذي يمتد نصف ساعة، تم إيقافه أمس بقرار رسمي، على الرغم من أن المفترض أن يستكمل عرضه حتى قبيل شهر رمضان، نافية معرفتها بالجهة التي قامت بالإيقاف، مضيفة: "سمعت أن الإيقاف جاء من طريق هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر".

وأضافت "الفيلم لم يتضمن تجاوزات دينية ولا تجاوزات للعادات والتقاليد الاجتماعية، بل إنه قدّم رسالة سامية تتمثل في إبراز جماليات المنطقة الجنوبية وتحديداً عسير، وتسليط الضوء على ماضيها العريق".

وأكدت أن من اعترضوا على الفيلم في وقت سابق لا يمثلون جهة رسمية، وقد يكونون انطلقوا من حكم مسبق على الفيلم قبل مشاهدة محتواه، فأنا وكل القائمين على الفيلم حريصون على قيمنا وعاداتنا، وعلى تقديمها في شكل يليق بالمشاهد، لكن للأسف ما حدث وصل للإيقاف الرسمي قبل انتهاء أيام العرض.

يذكر أن فيلم "هيفاء" عرض للمرة الأولى سينمائيا في مسرح المفتاحة بأبها ضمن مهرجان "أبها يجمعنا"، من 4 عصرا إلى 10 مساء بواقع 10 عروض يومياً لمدة 8 أيام ثم تقرر إيقافه.

