إصابة 48 معتمراً في حادث مروري على طريق مكة - المدينة

أصيب 48 معتمراً في حادث مروري وقع صباح أول أمس على طريق مكة المكرمة - المدينة المنورة، بعد أن انحرفت بهم الحافلة التي كانت تقلهم عن طريقها وارتطمت بكثبان رملية بالقرب من بلدة عسفان.

ونقل المصابون، وهم من الجنسية الباكستانية، إلى المستشفيات، وتم توزيعهم على مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة (٢١ مصابا) ولمستشفى حراء العامل (١٤ مصابا)، ولمستشفى الملك فيصل بمكة (أربعة مصابين)، ومصاب إلى مستشفى النور التخصصي، وخمسة مصابين تم نقلهم لمستشفى خليص، وأربعة إلى مستشفى الملك عبدالعزيز بجدة.

وكشف المتحدث الرسمي لمرور مكة المكرمة النقيب الدكتور علي الزهراني أن رجال المرور هرعوا إلى الموقع لمباشرة الحادث، مشددا على أن التحقيقات لا زالت جارية لمعرفة ملابسات الحادث، مؤكداً أن المصابين في حالة مستقرة.