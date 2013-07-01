القبض على 3 شبان حاولوا اختطاف فتاة في الباحة

ألقت الجهات الأمنية القبض على 3 شبان سعوديين تحرشوا بفتاة وحاولوا اختطافها في أحد المتنزهات في منطقة الباحة.

وكان الجناة الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و27 عاماً تحرشوا بالفتاة وحاولوا إركابها في سيارتهم بالقوة أثناء وجودها مع عائلتها في أحد المتنزهات، وعندما استنجدت بالمارة هرع شخصان للدفاع عنها، وتشاجرا مع الخاطفين، ما أدى إلى تعرض أحد المدافعين عن الفتاة لطعنة سكين أسفل البطن، نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج.

والجناة هم سعوديون يبلغ الأول ٢٧ عاماً، والثاني ٢٥ عاماً، والثالث ٢٧ عاماً. وتم القبض عليهم في محافظة العقيق بعد منتصف الليل من يوم الجمعة.

وأكد مساعد المتحدث الرسمي لشرطة منطقة الباحة، المقدم بندر عبدالهادي، أنه بعد وقوع المشاجرة بدأ البحث عن الأشخاص الثلاثة والقبض عليهم.

وأضاف "تم إحالتهم إلى شرطة العقيق للتحقيق معهم"، مؤكداً أنهم اعترفوا مبدئياً بوجودهم في المنتزه والمشاجرة، وتم إيداعهم بالتوقيف لاستكمال التحقيق معهم.