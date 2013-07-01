توجيهات للجهات الأمنية بالقبض على المفحطين بـ"الفتيات"

انتشر خلال الأيام الماضية مقطع فيديو لشاب مارس التفحيط صباح الخميس الماضي وبرفقته فتيات، فيما رافق آخر فتيات قمن بالرقص أمام مجموعة كبيرة من المتجمهرين، وأشارت معلومات إلى أن المفحط بالفتيات يطلق على نفسه لقب "المدمر" وفق ما نشرته صحيفة "الحياة" بطبعتها السعودية.

وصدرت توجيهات للجهات الأمنية بالقبض على الشابين اللذين قام أحدهما بالتفحيط بمركبة من طراز "كابرس" وبرفقته فتيات، وآخر رافقته فتيات في مركبته من طراز "جمس"، وقمن بالرقص أمام المتجمهرين، وطالب أمير عسير فيصل بن خالد بتطبيق أقصى العقوبات في حقهما.

وشدد عضو مجلس المنطقة السابق حسين آل زلفة على أهمية إيجاد لجنة من جهات عدة، تترأسها وزارة الداخلية لدرس هذه الظاهرة التي أصبحت تشكل خطراً على ثقافة أبناء المملكة عموماً، ولعل أكبر دليل على عدم قناعة المجتمع بذلك هو تفاعل الإعلام ونشره لهذه القضية، حتى إن الجميع يستشعرون خطورة ذلك.

وقال إن ما حدث غير جيد، ولم نتوقعه من أبناء هذه البلاد التي اتسمت بالقيم والتقاليد الرائدة، مقدماً شكره لأمير عسير على حزمه في هذا الموضوع بالذات، لأنه يتضمن مخالفات عدة أبرزها مخالفة التشريع الإسلامي في تبرج الفتيات وخروجهن في هذا الشكل.