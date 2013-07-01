خادم الحرمين يطمئن على سلامة السعوديين الموجودين في مصر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بسفير المملكة لدى مصر مندوب المملكة الدائم لدى جامعة الدول العربية الأستاذ أحمد بن عبدالعزيز قطان، اطمأن خلاله على سلامة المواطنين السعوديين الموجودين في مصر.

وأكد السفير قطان لخادم الحرمين الشريفين خلال الاتصال عدم تعرُّض أحد من المواطنين السعوديين لأي مكروه.

وأوضح قطان أن السفارة بالقاهرة والقنصليتين السعوديتين بالإسكندرية والسويس تتابع باهتمام بالغ جميع أمور المواطنين السعوديين الموجودين هناك لتقديم ما يحتاجونه في ظل الظروف التي تمر بها مصر حالياً.