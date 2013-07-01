من دروس «السبت»

بحسب رصدي الذي أتمنى ألا يكون دقيقاً، لم أرَ أي جهة حكومية خدمية ينفذ الناس أعمالهم ومصالحهم معها بالمواعيد، أعلنت للناس تعديل مواعيدها سوى وزارة العدل التي نشرت منذ صدور القرار وحتى أمس الأحد إعلانات كبيرة وواضحة وملونة ومدفوعة الثمن، تقول للجمهور إن جميع مواعيد يوم السبت في الفترة المقبلة تم تحويلها إلى الخميس.

وعلى رغم بداهة ذلك إلا أن كثيراً من الجهات الحكومية والخاصة «طنّشت» حق الناس في معرفة أوضاع مواعيدهم، وبعضهم استغل الأمر فقط للتمتع باليوم الإضافي الذي حلّ عليهم الأسبوع الماضي وانتهى يوم السبت، دونما استشعار مسؤولية أوقات الناس.

جهات كثر كان لزاماً عليها الإعلان للناس حتى لا تربك موظفيها ومراجعيها، لكن مثل هذا القرار كشف لنا شيئاً من واقع المركزية في بعض الجهات، فلم يكن في مقدور منسوبي إدارات معنية اتخاذ القرار وتنفيذه، فيما كانت وزارة العدل أنموذجاً إما للامركزية أو لمركزية أخف من غيرها، حيث دورة اتخاذ القرار والوصول إلى نتيجة أسرع بكثير من غيرها، أو في الحقيقية موجودة، فيما تنعدم عند غيرها.

البعض الآخر حارَ في كيفية التصرف، فهل يجعل موظفيه يعملون الخميس الماضي، وبالتالي عملوا ستة أيام في الأسبوع، أم يقرر عاجلاً ماذا يفعل؟ وهنا سُجل النجاح الأسرع - كالمعتاد - للقطاع المالي السعودي الذي منح موظفيه إجازة أسبوعية طويلة، ليبدأ منذ أمس الأحد العمل بالنظام الجديد، وعلى رغم خسارته ليوم عمل إلا أنه أكثر المستفيدين من القرار مستقبلاً، فكان خياره مريحاً له ولمنسوبيه. ثقافات كثيرة مفقودة عند الحديث عن الظروف الطارئة، فمع ثقافة المبادرة واتخاذ القرار هناك فقد لثقافة احترام وقت الناس، والبحث عن أية حجة للاتكاء عليها، وحتى لو كانت الحجة حقيقية وبناء على تعليمات رسمية، لكن من يريد أن يعمل ويفيد الناس يستطيع ذلك بسهولة، خصوصاً وأن الوصول للناس ليس بالأمر الصعب هذه الأيام.

بعض ثالث يجب أن نحييهم، فهم اضطروا إلى العمل هذا الأسبوع ستة أيام، ولعلهم كثر، لكني شهدت منهم العاملين والعاملات في القطاعات الطبية - الحكومية تحديداً - فهم لا يستطيعون نقل مواعيد المرضى وعملياتهم من السبت إلى الخميس بسهولة، لأنهم يتعاملون مع أنفس بشرية، ويترتب على قلب المواعيد أو تأجيلها الكثير من الإشكالات الصحية والإدارية والتنفيذية، فلعلنا نشكرهم جميعاً على هذه المبادرة.

هؤلاء العاملون في القطاعات الصحية، ومن قبلهم كثيرون يعملون في قطاعات مهمة وحساسة مثل القطاعات الأمنية وأي قطاع آخر لا أحصره هنا، يجب أن نتذكر أنهم طوال حياتهم المهنية يعملون على مدار الساعة، وإجازاتهم الأسبوعية تكون بالتناوب والقرعة وظروف البلد والناس، فيجب أن نتذكرهم بتحية تقدير واحترام، ونحن نغيّر من نمط حياتنا إلى الأفضل، ونقترب للعالم من حولنا، فنوقف هدراً كثيراً، ونتجاوز أوهاماً لا أساس لها من الصحة.



*نقلاً عن "الحياة"